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В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:23
2023-05-19T12:23
2023-05-19T18:10
москва
евразийский экономический союз
политика
россия
армения
сергей лавров
никол пашинян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета."Рассчитываем, что на сессии Высшего Евразийского экономического совета также Никол Воваевич (Пашинян) сможет принять участие, она состоится 25 мая в Москве. Это тоже будет важным мероприятием", - сказал глава МИД РФ Лавров, открывая переговоры со своим армянским коллегой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евразийский экономический союз, политика, россия, армения, сергей лавров, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Евразийский экономический союз, Политика, Россия, Армения, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС
Лавров выразил надежду, что Пашинян 25 мая приедет в Москву на сессию Высшего совета ЕАЭС