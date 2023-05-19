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В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 19.05.2023
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12:23 19.05.2023 (обновлено: 18:10 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/eaes-1872877736.html
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:23
2023-05-19T18:10
москва
евразийский экономический союз
политика
россия
армения
сергей лавров
никол пашинян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета."Рассчитываем, что на сессии Высшего Евразийского экономического совета также Никол Воваевич (Пашинян) сможет принять участие, она состоится 25 мая в Москве. Это тоже будет важным мероприятием", - сказал глава МИД РФ Лавров, открывая переговоры со своим армянским коллегой.
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html
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москва, евразийский экономический союз, политика, россия, армения, сергей лавров, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Евразийский экономический союз, Политика, Россия, Армения, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС

Лавров выразил надежду, что Пашинян 25 мая приедет в Москву на сессию Высшего совета ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего евразийского экономического совета
Заседание Высшего евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Высшего евразийского экономического совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета.
"Рассчитываем, что на сессии Высшего Евразийского экономического совета также Никол Воваевич (Пашинян) сможет принять участие, она состоится 25 мая в Москве. Это тоже будет важным мероприятием", - сказал глава МИД РФ Лавров, открывая переговоры со своим армянским коллегой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров
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МоскваЕвразийский экономический союзПолитикаРоссияАрменияСергей ЛавровНикол ПашинянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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