https://ria.ru/20230519/eaes-1872877736.html

В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС

В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 19.05.2023

В Москве ждут визита Пашиняна 25 мая на сессию Высшего совета ЕАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:23

2023-05-19T12:23

2023-05-19T18:10

москва

евразийский экономический союз

политика

россия

армения

сергей лавров

никол пашинян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета."Рассчитываем, что на сессии Высшего Евразийского экономического совета также Никол Воваевич (Пашинян) сможет принять участие, она состоится 25 мая в Москве. Это тоже будет важным мероприятием", - сказал глава МИД РФ Лавров, открывая переговоры со своим армянским коллегой.

https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

москва, евразийский экономический союз, политика, россия, армения, сергей лавров, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)