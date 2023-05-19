https://ria.ru/20230519/dub-1872915553.html
Мордовский мореный дуб привлек внимание участников форума в Казани
Мордовский мореный дуб привлек внимание участников форума в Казани - РИА Новости, 19.05.2023
Мордовский мореный дуб привлек внимание участников форума в Казани
Мордовский мореный дуб произвел большое впечатление на участников и гостей Международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:50
2023-05-19T13:50
2023-05-19T14:15
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовский мореный дуб произвел большое впечатление на участников и гостей Международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "Мордовию на форуме представляют более двух десятков предприятий. Два из них специализируются на изготовлении уникальных изделий из мореного дуба - это материал, который добывают со дна мордовских рек. Ценность дерева зависит от того, сколько лет оно пролежало в воде - порой это не одна тысяча лет", - говорится в сообщении. В 2022 году Мордовия получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб". Глава Мордовии Артём Здунов считает, что продвижение регионального бренда, развитие производства заготовок и изделий из морёного дуба позволит выйти с этой продукцией на федеральный и даже международный уровень, поскольку является "визитной карточкой" республики. "Сувенирные изделия из мореного дуба, представленные на стенде Мордовии на Исламском форуме, вызвали большой интерес - более того, почти все экспонаты выставки по итогам первых дней форума уже выкуплены посетителями", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что на территории нынешней Мордовии мореный дуб добывали еще во времена Петра I, почти все запасы отправляли за границу. По предварительным расчетам, сейчас на дне двух главных мордовских рек Мокши и Суры содержится около 100 тысяч кубометров дуба, а в поймах — по 2 миллиона кубометров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, артем здунов, казань
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Казань
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мордовский мореный дуб произвел большое впечатление на участников и гостей Международного экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"Мордовию на форуме представляют более двух десятков предприятий. Два из них специализируются на изготовлении уникальных изделий из мореного дуба - это материал, который добывают со дна мордовских рек. Ценность дерева зависит от того, сколько лет оно пролежало в воде - порой это не одна тысяча лет", - говорится в сообщении.
В 2022 году Мордовия получила свидетельство Роспатента
об исключительном праве на географическое указание "Мордовский мореный дуб". Глава Мордовии Артём Здунов
считает, что продвижение регионального бренда, развитие производства заготовок и изделий из морёного дуба позволит выйти с этой продукцией на федеральный и даже международный уровень, поскольку является "визитной карточкой" республики.
"Сувенирные изделия из мореного дуба, представленные на стенде Мордовии на Исламском форуме, вызвали большой интерес - более того, почти все экспонаты выставки по итогам первых дней форума уже выкуплены посетителями", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что на территории нынешней Мордовии мореный дуб добывали еще во времена Петра I, почти все запасы отправляли за границу. По предварительным расчетам, сейчас на дне двух главных мордовских рек Мокши и Суры содержится около 100 тысяч кубометров дуба, а в поймах — по 2 миллиона кубометров.
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе