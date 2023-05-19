https://ria.ru/20230519/donetsk-1872992494.html

ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами

ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами - РИА Новости, 19.05.2023

ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами

Украинские войска выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:36

2023-05-19T17:36

2023-05-19T17:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия