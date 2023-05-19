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ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 19.05.2023 (обновлено: 17:43 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872992494.html
ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами
ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами - РИА Новости, 19.05.2023
ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами
Украинские войска выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:36
2023-05-19T17:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную противотанковыми минами

ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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