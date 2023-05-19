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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 19.05.2023
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11:23 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872851067.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:23
2023-05-19T11:23
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872779867.html
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Вчера, 10:07
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
18 мая, 22:51
 
ПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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