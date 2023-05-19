https://ria.ru/20230519/donetsk-1872851067.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:23

2023-05-19T11:23

2023-05-19T11:23

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 10:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html

https://ria.ru/20230518/obstrel-1872779867.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк