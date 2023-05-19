Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:07
2023-05-19T10:07
донецк
петровский район
украина
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, в 08.50 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230519/obstrel-1872791731.html
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872750096.html
донецк
петровский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_1cb98d4ad8da0ac08d4d91e946c8b8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 02:42
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, в 08.50 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
18 мая, 19:35
 
ДонецкПетровский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала