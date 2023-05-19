https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:07
2023-05-19T10:07
2023-05-19T10:07
донецк
петровский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, в 08.50 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230519/obstrel-1872791731.html
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872750096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО