https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:07

2023-05-19T10:07

2023-05-19T10:07

донецк

петровский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 09.10 (совпадает с мск) шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, в 08.50 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230519/obstrel-1872791731.html

https://ria.ru/20230518/obstrel-1872750096.html

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия