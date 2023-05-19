https://ria.ru/20230519/dogovor-1872914056.html
Лавров рассказал о работе над мирным договором между Ереваном и Баку
Лавров рассказал о работе над мирным договором между Ереваном и Баку - РИА Новости, 19.05.2023
Лавров рассказал о работе над мирным договором между Ереваном и Баку
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идет активно. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:47
2023-05-19T13:47
2023-05-19T13:47
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азербайджан
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идет активно. "Отдельно упомяну и необходимость параллельно со стабилизацией ситуации в Карабахе, на границе, необходимость решения гуманитарных проблем, разблокирование экономических транспортных связей, но и, конечно, согласование текста мирного договора, над которым вы активно работаете", - сказал глава МИД России, открывая трехстороннюю встречу с министрами Азербайджана и Армении в Москве.
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в мире, армения, азербайджан, россия, сергей лавров
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе над мирным договором между Ереваном и Баку
Лавров: работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идет активно