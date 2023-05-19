https://ria.ru/20230519/dogovor-1872761946.html

Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 19.05.2023

Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Московское правительство подписало договор с компанией "Камотес" о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере столицы,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:10

2023-05-19T09:10

2023-05-19T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московское правительство подписало договор с компанией "Камотес" о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Как уточнили в департаменте городского имущества Москвы, на указанном участке в районе Восточное Дегунино инвестор за 6 лет должен построить более 80 тысяч квадратных метров недвижимости. На месте складских помещений и автосервисов, которые сегодня занимают неэффективную территорию, появятся технопарк, фармацевтическая фабрика, а также офисы, магазины и предприятия общественного питания.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://ria.ru/20230407/efimov-1863747389.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва