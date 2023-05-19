https://ria.ru/20230519/dogovor-1872761946.html
Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 19.05.2023
Ефимов: город подписал договор о КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Московское правительство подписало договор с компанией "Камотес" о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере столицы,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:10
2023-05-19T09:10
2023-05-19T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московское правительство подписало договор с компанией "Камотес" о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Как уточнили в департаменте городского имущества Москвы, на указанном участке в районе Восточное Дегунино инвестор за 6 лет должен построить более 80 тысяч квадратных метров недвижимости. На месте складских помещений и автосервисов, которые сегодня занимают неэффективную территорию, появятся технопарк, фармацевтическая фабрика, а также офисы, магазины и предприятия общественного питания.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московское правительство подписало договор с компанией "Камотес" о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Проект комплексного развития участка бывшей промзоны площадью более 2,7 гектара перешел в стадию реализации и стал тридцатым по счету в Москве. В редевелопмент территории будет вложено около 9 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 500 миллионов рублей. Комплексное развитие участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества Москвы, на указанном участке в районе Восточное Дегунино инвестор за 6 лет должен построить более 80 тысяч квадратных метров недвижимости. На месте складских помещений и автосервисов, которые сегодня занимают неэффективную территорию, появятся технопарк, фармацевтическая фабрика, а также офисы, магазины и предприятия общественного питания.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"