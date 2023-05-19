https://ria.ru/20230519/doch-1872808786.html
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу - РИА Новости, 19.05.2023
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу
Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:25
2023-05-19T08:25
2023-05-19T08:25
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского края. По данным надзорного ведомства, 52-летняя местная жительница с 2020 по 2022 годы по различным причинам, в том числе за плохую учебу, систематически избивала свою малолетнюю дочь, унижала и оскорбляла ее в присутствии родственников, лишала ее еды, ночью заставляла делать уроки. "Женщина обвиняется по пункту "г" части 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями...). Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Прокурором города в суд подан иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда - 300 тысяч рублей. За содеянное матери грозит лишение свободы до семи лет.
https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь и лишала ее еды за плохую учебу