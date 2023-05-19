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Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу

Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу - РИА Новости, 19.05.2023

Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу

Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:25

2023-05-19T08:25

2023-05-19T08:25

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского края. По данным надзорного ведомства, 52-летняя местная жительница с 2020 по 2022 годы по различным причинам, в том числе за плохую учебу, систематически избивала свою малолетнюю дочь, унижала и оскорбляла ее в присутствии родственников, лишала ее еды, ночью заставляла делать уроки. "Женщина обвиняется по пункту "г" части 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями...). Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Прокурором города в суд подан иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда - 300 тысяч рублей. За содеянное матери грозит лишение свободы до семи лет.

https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия