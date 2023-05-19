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Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу - РИА Новости, 19.05.2023
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08:25 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/doch-1872808786.html
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу - РИА Новости, 19.05.2023
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу
Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:25
2023-05-19T08:25
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского края. По данным надзорного ведомства, 52-летняя местная жительница с 2020 по 2022 годы по различным причинам, в том числе за плохую учебу, систематически избивала свою малолетнюю дочь, унижала и оскорбляла ее в присутствии родственников, лишала ее еды, ночью заставляла делать уроки. "Женщина обвиняется по пункту "г" части 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями...). Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Прокурором города в суд подан иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда - 300 тысяч рублей. За содеянное матери грозит лишение свободы до семи лет.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия
Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь за плохую учебу

Жительница Петропавловска-Камчатского избивала дочь и лишала ее еды за плохую учебу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Петропавловска-Камчатского будут судить за избиение малолетней дочери, из-за плохой учебы мать лишала ребенка еды, сообщила прокуратура Камчатского края.
По данным надзорного ведомства, 52-летняя местная жительница с 2020 по 2022 годы по различным причинам, в том числе за плохую учебу, систематически избивала свою малолетнюю дочь, унижала и оскорбляла ее в присутствии родственников, лишала ее еды, ночью заставляла делать уроки.
"Женщина обвиняется по пункту "г" части 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями...). Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Прокурором города в суд подан иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда - 300 тысяч рублей. За содеянное матери грозит лишение свободы до семи лет.
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