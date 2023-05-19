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МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией - РИА Новости, 19.05.2023
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12:17 19.05.2023 (обновлено: 12:34 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией - РИА Новости, 19.05.2023
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:17
2023-05-19T12:34
азербайджан
армения
джейхун байрамов
сергей лавров
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. В пятницу главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе. Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение на встречу. "Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем", - отметил азербайджанский министр. "Думаю, что сегодня будет возможность и на двухсторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, а также обсудить и двусторонние контакты, и повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал Байрамов.
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азербайджан, армения, джейхун байрамов, сергей лавров
Азербайджан, Армения, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией

Глава МИД Азербайджана Байрамов отметил позитивную динамику переговоров с Арменией

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном.
В пятницу главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.
Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение на встречу. "Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем", - отметил азербайджанский министр.
"Думаю, что сегодня будет возможность и на двухсторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, а также обсудить и двусторонние контакты, и повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал Байрамов.
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АзербайджанАрменияДжейхун БайрамовСергей Лавров
 
 
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