https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией - РИА Новости, 19.05.2023
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:17
2023-05-19T12:17
2023-05-19T12:34
азербайджан
армения
джейхун байрамов
сергей лавров
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. В пятницу главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе. Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение на встречу. "Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем", - отметил азербайджанский министр. "Думаю, что сегодня будет возможность и на двухсторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, а также обсудить и двусторонние контакты, и повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал Байрамов.
https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, джейхун байрамов, сергей лавров
Азербайджан, Армения, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
Глава МИД Азербайджана Байрамов отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном.
В пятницу главы внешнеполитических ведомств России
, Азербайджана и Армении
рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.
Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение на встречу. "Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем", - отметил азербайджанский министр.
"Думаю, что сегодня будет возможность и на двухсторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, а также обсудить и двусторонние контакты, и повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал Байрамов.
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