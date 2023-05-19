https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html

МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией

МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией - РИА Новости, 19.05.2023

МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:17

2023-05-19T12:34

азербайджан

армения

джейхун байрамов

сергей лавров

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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отметил позитивную динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. В пятницу главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе. Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение на встречу. "Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду достаточно тесные контакты в мае месяце и такая возможность – мы ее очень высоко оцениваем", - отметил азербайджанский министр. "Думаю, что сегодня будет возможность и на двухсторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, а также обсудить и двусторонние контакты, и повестку дня между Азербайджаном и Россией", - сказал Байрамов.

https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, джейхун байрамов, сергей лавров