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Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске
Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске - РИА Новости, 19.05.2023
Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске
В Подольской детской больнице открылось новое отделение хирургии, которое рассчитано на 30 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:41
2023-05-19T16:41
2023-05-19T16:41
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Подольской детской больнице открылось новое отделение хирургии, которое рассчитано на 30 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Мануэла Мегеряна.Теперь врачи смогут проводить экстренные и плановые операции, среди которых аппендэктомия, устранение непроходимости кишечника или операции при повреждении внутренних органов. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано персоналом."Открытие отделения позволит оказывать медпомощь юным жителям Подольска и всего южного сектора Московской области, так как не будет необходимости перенаправлять пациентов на лечение в другие районы региона", – пояснил Мануэл Мегерян.Кроме того, в марте в больнице открылись отделения реанимации и травматологии.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости
. В Подольской детской больнице открылось новое отделение хирургии, которое рассчитано на 30 человек. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Мануэла Мегеряна.
Теперь врачи смогут проводить экстренные и плановые операции, среди которых аппендэктомия, устранение непроходимости кишечника или операции при повреждении внутренних органов. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано персоналом.
"Открытие отделения позволит оказывать медпомощь юным жителям Подольска и всего южного сектора Московской области, так как не будет необходимости перенаправлять пациентов на лечение в другие районы региона", – пояснил Мануэл Мегерян.
Кроме того, в марте в больнице открылись отделения реанимации и травматологии.