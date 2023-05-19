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Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске

Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске - РИА Новости, 19.05.2023

Новое отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске

В Подольской детской больнице открылось новое отделение хирургии, которое рассчитано на 30 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:41

2023-05-19T16:41

2023-05-19T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Подольской детской больнице открылось новое отделение хирургии, которое рассчитано на 30 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Мануэла Мегеряна.Теперь врачи смогут проводить экстренные и плановые операции, среди которых аппендэктомия, устранение непроходимости кишечника или операции при повреждении внутренних органов. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано персоналом."Открытие отделения позволит оказывать медпомощь юным жителям Подольска и всего южного сектора Московской области, так как не будет необходимости перенаправлять пациентов на лечение в другие районы региона", – пояснил Мануэл Мегерян.Кроме того, в марте в больнице открылись отделения реанимации и травматологии.

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2023

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московская область (подмосковье)