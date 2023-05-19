https://ria.ru/20230519/demografiya-1872904419.html

Песков прокомментировал демографическую проблему в России

Песков прокомментировал демографическую проблему в России - РИА Новости, 19.05.2023

Песков прокомментировал демографическую проблему в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что демографические ямы - это исторический хвост, который преследует страну со времен Великой... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

2023-05-19T13:26

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что демографические ямы - это исторический хвост, который преследует страну со времен Великой Отечественной войны. "Есть проблемы непреодолимого характера – это эти самые демографические ямы, которые нас преследуют по истории. Это демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной и демографическая яма, связанная с девяностыми годами, когда рушилась страна, когда рождаемость упала. И то падение, в свою очередь, было спровоцировано продолжающейся ямой от войны. И сейчас мы с вами живем в десятилетие, когда эти ямы соединились, поэтому это наш исторический хвост, который нас преследует", - сказал Песков журналистам. Он также добавил, что есть весьма эффективные работающие меры по поддержке рождаемости от материнского капитала до точечных мер по поддержке малообеспеченных матерей с детьми. "Это целый набор мер..., пока он не дает должного эффекта, поэтому требуются новые меры, а какие именно, как их применять точечно, это как раз то, чем и занимается кабинет министров", - резюмировал Песков.

https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, дмитрий песков