https://ria.ru/20230519/demografiya-1872888328.html
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую
Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:46
2023-05-19T12:46
2023-05-19T21:12
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так — по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.Он также добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для правительства России, работа над которой ведется постоянно. "Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем", — добавил пресс-секретарь президента России.
https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Россия, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую
Песков: меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так — по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для правительства России, работа над которой ведется постоянно. "Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем", — добавил пресс-секретарь президента России.
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