https://ria.ru/20230519/demografiya-1872888328.html

В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую - РИА Новости, 19.05.2023

В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:46

2023-05-19T12:46

2023-05-19T21:12

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так — по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.Он также добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для правительства России, работа над которой ведется постоянно. "Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем", — добавил пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html

россия

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Кирилл Волков

россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество