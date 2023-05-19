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В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую - РИА Новости, 19.05.2023
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12:46 19.05.2023 (обновлено: 21:12 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/demografiya-1872888328.html
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую
Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:46
2023-05-19T21:12
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так — по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы &lt;…&gt; сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.Он также добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для правительства России, работа над которой ведется постоянно. "Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем", — добавил пресс-секретарь президента России.
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Россия, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжелую

Песков: меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНоворожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации в России, еще не дали желаемого результата, пока положение тяжелое, это то, где у нас пока не получается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Демография — это то, где у нас пока не получается. Это действительно так — по абсолютно понятным, известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что тема исправления ситуации демографии является одной из приоритетных для правительства России, работа над которой ведется постоянно. "Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет, поэтому это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться. Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами найти не сможем", — добавил пресс-секретарь президента России.
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