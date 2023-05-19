https://ria.ru/20230519/delegatsiya-1872805613.html

На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация

На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация - РИА Новости, 19.05.2023

На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация

На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:49

2023-05-19T07:49

2023-05-19T08:00

владимир путин

россия

грузия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149855/55/1498555587_0:243:2694:1758_1920x0_80_0_0_66fe9a2a36164e7a546208a510b8e92f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили, передает корреспондент РИА Новости. Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Выступая перед журналистами, Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, отметив, что люди в Грузии хорошо понимают важность сегодняшнего события. "Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации", - сказал он. Ещё 7 декабря 2022 года делегация начала интенсивный диалог с представителями властей РФ о возобновлении авиасообщения России с Грузией. В состав делегации также вошли Дмитрий Лорткипанидзе (директор грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова), Михаил Жгенти (член организации "Солидарность во имя мира"), Темур Пипия (член "Социалистического движения Грузии"), Валерий Кварацхелия (руководитель центра Грузинско-российской дружбы), Темур Майсурадзе (профессор университета восточной Европы и технического университета Грузии), бизнесмен Мамука Пипия.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

россия

грузия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, грузия, москва