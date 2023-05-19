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На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация - РИА Новости, 19.05.2023
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07:49 19.05.2023 (обновлено: 08:00 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/delegatsiya-1872805613.html
На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация
На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация - РИА Новости, 19.05.2023
На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация
На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:49
2023-05-19T08:00
владимир путин
россия
грузия
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили, передает корреспондент РИА Новости. Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Выступая перед журналистами, Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, отметив, что люди в Грузии хорошо понимают важность сегодняшнего события. "Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации", - сказал он. Ещё 7 декабря 2022 года делегация начала интенсивный диалог с представителями властей РФ о возобновлении авиасообщения России с Грузией. В состав делегации также вошли Дмитрий Лорткипанидзе (директор грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова), Михаил Жгенти (член организации "Солидарность во имя мира"), Темур Пипия (член "Социалистического движения Грузии"), Валерий Кварацхелия (руководитель центра Грузинско-российской дружбы), Темур Майсурадзе (профессор университета восточной Европы и технического университета Грузии), бизнесмен Мамука Пипия.
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владимир путин, россия, грузия, москва
Владимир Путин, Россия, Грузия, Москва
На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация

На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСамолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На первом борту Москва-Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили, передает корреспондент РИА Новости.
Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Выступая перед журналистами, Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, отметив, что люди в Грузии хорошо понимают важность сегодняшнего события.
"Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации", - сказал он.
Ещё 7 декабря 2022 года делегация начала интенсивный диалог с представителями властей РФ о возобновлении авиасообщения России с Грузией.
В состав делегации также вошли Дмитрий Лорткипанидзе (директор грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова), Михаил Жгенти (член организации "Солидарность во имя мира"), Темур Пипия (член "Социалистического движения Грузии"), Валерий Кварацхелия (руководитель центра Грузинско-российской дружбы), Темур Майсурадзе (профессор университета восточной Европы и технического университета Грузии), бизнесмен Мамука Пипия.
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