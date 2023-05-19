https://ria.ru/20230519/degtyarev-1872811884.html

Дегтярев рассказал, что нужно для развития Хабаровского края

Дегтярев рассказал, что нужно для развития Хабаровского края - РИА Новости, 19.05.2023

Дегтярев рассказал, что нужно для развития Хабаровского края

Избежать потенциального дефицита энергомощностей при реализации крупных проектов Хабаровскому краю позволит модернизация и строительство новых генерирующих... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:55

2023-05-19T08:55

2023-05-19T10:51

хабаровский край

экономика

хабаровский край

россия

дальний восток

михаил дегтярев

ржд

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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Избежать потенциального дефицита энергомощностей при реализации крупных проектов Хабаровскому краю позволит модернизация и строительство новых генерирующих объектов, к 2030 году региону дополнительно потребуется до 1 ГВт, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с председателем правления АО "Системный оператор единой энергетической системы" Федором Опадчим. "Уже сейчас по мощности мы преодолели планку в 1,5 ГВт. А к 2030-му нам может дополнительно потребоваться до1 ГВт. Избежать потенциального дефицита позволит модернизация и строительство новых генерирующих мощностей. И здесь важную роль играет Системный оператор единой энергетической системы России, который отвечает за внедрение схем и программ развития электроэнергетики", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Губернатор пояснил, что Хабаровский край – перспективный регион, здесь реализуются крупнейшие инвестпроекты, которые необходимо обеспечивать энергией. Сегодня возводятся электросетевые объекты напряжением 500 кВ и 220 кВ для целого ряда промпотребителей. Среди них – горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов, а также электрификация участка железной дороги в ходе развития Восточного полигона РЖД. Как отметил руководитель компании, энергосистема Дальнего Востока, в частности Хабаровского края, это важная точка роста по электроэнергетике в стране. Увеличивающиеся объемы энергопотребления служат одним из лучших индикаторов ситуации в экономике - регион выступает ярким примером динамично развивающегося субъекта. Стороны также обсудили расширение операционной зоны и функционала филиала Системного оператора – регионального диспетчерского управления энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО) – за счет включения в него изолированных энергосистем Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Хабаровское РДУ уже переименовано в Тихоокеанское РДУ и будет одним из крупнейших в стране. "Хабаровск становится столицей оперативно-диспетчерского управления энергосистемами всех дальневосточных регионов... В Хабаровске также находится и наш филиал Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока, которому подчиняется Тихоокеанское РДУ и которое теперь будет осуществлять управление и планировать развитие девяти региональных энергосистем на востоке страны", - сказал Опадчий на встрече. По данным правительства региона, реорганизация и перенастройка всех технологических процессов завершится к концу года. Тихоокеанское РДУ приступит к оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных территориальных энергосистемах с 1 января 2024 года. Количество объектов, находящихся в ведении Тихоокеанского РДУ, вырастет почти в два раза – с 2240 до 4106, уточняет правительство края. Установленная мощность генерации увеличится с 2144,5 до более чем 5177 МВт. Также удвоится число субъектов электроэнергетики и крупных промышленных потребителей – с 19 до 41.

https://ria.ru/20230516/khabarovsk-1872075120.html

https://ria.ru/20230510/stroitelstvo-1870776746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хабаровский край, россия, дальний восток, михаил дегтярев, ржд