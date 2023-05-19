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Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум - РИА Новости, 19.05.2023
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18:53 19.05.2023 (обновлено: 18:55 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/chernyshenko-1873014866.html
Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум
Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум - РИА Новости, 19.05.2023
Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:53
2023-05-19T18:55
куба
россия
мигель диас-канель
дмитрий чернышенко
гавана
евразийский экономический союз
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ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре. Чернышенко в пятницу провел в Гаване встречу с президентом Кубы. "Куба верный, надёжный союзник и партнёр России в Латинской Америке. На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества, наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - сказал вице-премьер. "Пользуясь случаем, приглашаю на Восточный экономический форум в сентябре", - добавил он. "Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - подчеркнул президент Кубы. Кубинскую делегацию во главе с премьером Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20230519/kuba-1872803591.html
https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html
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куба, россия, мигель диас-канель, дмитрий чернышенко, гавана, евразийский экономический союз
Куба, Россия, Мигель Диас-Канель, Дмитрий Чернышенко, Гавана, Евразийский экономический союз
Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум

Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Гаване
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Гаване - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Гаване
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре.
Чернышенко в пятницу провел в Гаване встречу с президентом Кубы.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас подписывают заключительный акт заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство
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"Куба верный, надёжный союзник и партнёр России в Латинской Америке. На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества, наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - сказал вице-премьер.
"Пользуясь случаем, приглашаю на Восточный экономический форум в сентябре", - добавил он.
"Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - подчеркнул президент Кубы.
Кубинскую делегацию во главе с премьером Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на 20-м заседании межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в расширенном составе в Гаване - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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18 мая, 20:15
 
КубаРоссияМигель Диас-КанельДмитрий ЧернышенкоГаванаЕвразийский экономический союз
 
 
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