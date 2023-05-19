Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум
Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Гаване
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Гаване
ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре.
Чернышенко в пятницу провел в Гаване встречу с президентом Кубы.
"Куба верный, надёжный союзник и партнёр России в Латинской Америке. На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества, наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - сказал вице-премьер.
"Пользуясь случаем, приглашаю на Восточный экономический форум в сентябре", - добавил он.
"Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - подчеркнул президент Кубы.
Кубинскую делегацию во главе с премьером Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.