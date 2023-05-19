https://ria.ru/20230519/chernyshenko-1873014866.html

Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум

Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум - РИА Новости, 19.05.2023

Чернышенко пригласил президента Кубы на Восточный экономический форум

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:53

2023-05-19T18:53

2023-05-19T18:55

куба

россия

мигель диас-канель

дмитрий чернышенко

гавана

евразийский экономический союз

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ГАВАНА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре. Чернышенко в пятницу провел в Гаване встречу с президентом Кубы. "Куба верный, надёжный союзник и партнёр России в Латинской Америке. На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества, наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - сказал вице-премьер. "Пользуясь случаем, приглашаю на Восточный экономический форум в сентябре", - добавил он. "Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - подчеркнул президент Кубы. Кубинскую делегацию во главе с премьером Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20230519/kuba-1872803591.html

https://ria.ru/20230518/banki-1872757370.html

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куба, россия, мигель диас-канель, дмитрий чернышенко, гавана, евразийский экономический союз