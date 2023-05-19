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"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета - РИА Новости, 19.05.2023
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14:32 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/byudzhet-1872933698.html
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета - РИА Новости, 19.05.2023
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета
Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:32
2023-05-19T14:32
россия
госдума рф
бюджет
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать средства из бюджета, а также предоставлять эти средства в качестве субсидий региональным отделениям организации, соответствующий документ расположен в думской электронной базе. "Законопроект предусматривает наделение российского движения детей и молодежи... полномочиями главного распорядителя бюджетных средств... получателя бюджетных средств с сохранением права быть получателем субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также закрепляется механизм формирования имущества "Движения первых" напрямую из бюджетов РФ. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, организация сможет предоставлять субсидии "региональным отделениям Движения", а также гранты (в том числе, на конкурсной основе) лицам, способствующим целям движения.
https://ria.ru/20230519/pioneriya-1872918781.html
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россия, госдума рф, бюджет
Россия, Госдума РФ, Бюджет
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета

В Госдуму внесли проект о наделении "Движения первых" правом получать средства из бюджета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать средства из бюджета, а также предоставлять эти средства в качестве субсидий региональным отделениям организации, соответствующий документ расположен в думской электронной базе.
"Законопроект предусматривает наделение российского движения детей и молодежи... полномочиями главного распорядителя бюджетных средств... получателя бюджетных средств с сохранением права быть получателем субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 13:56
Законопроектом также закрепляется механизм формирования имущества "Движения первых" напрямую из бюджетов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, организация сможет предоставлять субсидии "региональным отделениям Движения", а также гранты (в том числе, на конкурсной основе) лицам, способствующим целям движения.
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