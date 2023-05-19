https://ria.ru/20230519/byudzhet-1872933698.html
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета - РИА Новости, 19.05.2023
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета
Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:32
2023-05-19T14:32
2023-05-19T14:32
россия
госдума рф
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать средства из бюджета, а также предоставлять эти средства в качестве субсидий региональным отделениям организации, соответствующий документ расположен в думской электронной базе. "Законопроект предусматривает наделение российского движения детей и молодежи... полномочиями главного распорядителя бюджетных средств... получателя бюджетных средств с сохранением права быть получателем субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также закрепляется механизм формирования имущества "Движения первых" напрямую из бюджетов РФ. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, организация сможет предоставлять субсидии "региональным отделениям Движения", а также гранты (в том числе, на конкурсной основе) лицам, способствующим целям движения.
https://ria.ru/20230519/pioneriya-1872918781.html
https://ria.ru/20230328/dvizhenie-1861348317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, бюджет
Россия, Госдума РФ, Бюджет
"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета
В Госдуму внесли проект о наделении "Движения первых" правом получать средства из бюджета