https://ria.ru/20230519/byudzhet-1872933698.html

"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета

"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета - РИА Новости, 19.05.2023

"Движению первых" могут дать право получать средства из бюджета

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:32

россия

госдума рф

бюджет

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается наделить российское движение детей и молодежи "Движение первых" полномочиями получать средства из бюджета, а также предоставлять эти средства в качестве субсидий региональным отделениям организации, соответствующий документ расположен в думской электронной базе. "Законопроект предусматривает наделение российского движения детей и молодежи... полномочиями главного распорядителя бюджетных средств... получателя бюджетных средств с сохранением права быть получателем субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также закрепляется механизм формирования имущества "Движения первых" напрямую из бюджетов РФ. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, организация сможет предоставлять субсидии "региональным отделениям Движения", а также гранты (в том числе, на конкурсной основе) лицам, способствующим целям движения.

https://ria.ru/20230519/pioneriya-1872918781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, бюджет