https://ria.ru/20230519/buzova-1872724830.html
Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой
Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой - РИА Новости, 19.05.2023
Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой
Арбитражный суд Москвы вернул ростовскому импортеру и дистрибьютору алкоголя Global Wine Distribution его иск на сумму 1,15 миллиона рублей к певице Ольги... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:32
2023-05-19T00:32
2023-05-19T00:32
шоубиз
ольга бузова
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россия
москва
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул ростовскому импортеру и дистрибьютору алкоголя Global Wine Distribution его иск на сумму 1,15 миллиона рублей к певице Ольги Бузовой и ее продюсерской компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в апреле и был оставлен без движения из-за допущенных истцом процессуальных нарушений. Алкогольный импортер должен был устранить нарушения до 12 мая, но не сделал этого. Компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" с апреля 2019 года принадлежал товарный знак Buzwine. В августе 2019 года она заключила лицензионный договор с Global Wine и передала дистрибьютору вина права на использование этого бренда. Однако уже в декабре "Арчер" направил контрагенту уведомление о расторжении, а в июне 2020-го отказался от бренда Buzwine.После разрыва отношений алкогольная компания предъявила несколько исков к "Арчер", но их отклонили. Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени. Сладкое игристое вино Buzwine продавали в период с 2019 по 2020 год. На этикетке была изображена Ольга Бузова. Напиток реализовывали в российских супермаркетах.
https://ria.ru/20230414/buzova-1865347197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, москва, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ольга Бузова, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Москва, Новости шоу-бизнеса
Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой
Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой из-за нарушений
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул ростовскому импортеру и дистрибьютору алкоголя Global Wine Distribution его иск на сумму 1,15 миллиона рублей к певице Ольги Бузовой и ее продюсерской компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в апреле и был оставлен без движения из-за допущенных истцом процессуальных нарушений. Алкогольный импортер должен был устранить нарушения до 12 мая, но не сделал этого.
Компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" с апреля 2019 года принадлежал товарный знак Buzwine.
В августе 2019 года она заключила лицензионный договор с Global Wine и передала дистрибьютору вина права на использование этого бренда. Однако уже в декабре "Арчер" направил контрагенту уведомление о расторжении, а в июне 2020-го отказался от бренда Buzwine.
После разрыва отношений алкогольная компания предъявила несколько исков к "Арчер", но их отклонили. Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени.
Сладкое игристое вино Buzwine продавали в период с 2019 по 2020 год. На этикетке была изображена Ольга Бузова. Напиток реализовывали в российских супермаркетах.
Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов