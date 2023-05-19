https://ria.ru/20230519/buzova-1872724830.html

Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой

Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой - РИА Новости, 19.05.2023

Крупному импортеру вина вернули иск на миллион рублей к Ольге Бузовой

Арбитражный суд Москвы вернул ростовскому импортеру и дистрибьютору алкоголя Global Wine Distribution его иск на сумму 1,15 миллиона рублей к певице Ольги... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:32

2023-05-19T00:32

2023-05-19T00:32

шоубиз

ольга бузова

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

москва

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул ростовскому импортеру и дистрибьютору алкоголя Global Wine Distribution его иск на сумму 1,15 миллиона рублей к певице Ольги Бузовой и ее продюсерской компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в апреле и был оставлен без движения из-за допущенных истцом процессуальных нарушений. Алкогольный импортер должен был устранить нарушения до 12 мая, но не сделал этого. Компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" с апреля 2019 года принадлежал товарный знак Buzwine. В августе 2019 года она заключила лицензионный договор с Global Wine и передала дистрибьютору вина права на использование этого бренда. Однако уже в декабре "Арчер" направил контрагенту уведомление о расторжении, а в июне 2020-го отказался от бренда Buzwine.После разрыва отношений алкогольная компания предъявила несколько исков к "Арчер", но их отклонили. Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени. Сладкое игристое вино Buzwine продавали в период с 2019 по 2020 год. На этикетке была изображена Ольга Бузова. Напиток реализовывали в российских супермаркетах.

https://ria.ru/20230414/buzova-1865347197.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, москва, новости шоу-бизнеса