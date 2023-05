https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html

"Готовят смену режима". На что решился ЕС ради Украины

На Западе хотят нарастить выпуск боеприпасов для Украины. Цель — миллион снарядов и ракет за этот год. Однако производители сомневаются в успехе. РИА Новости, 19.05.2023

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Давид Нармания. На Западе хотят нарастить выпуск боеприпасов для Украины. Цель — миллион снарядов и ракет за этот год. Однако производители сомневаются в успехе.Para bellum"Речь идет о переводе экономики в военный режим, — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. — Мы выделим 500 миллионов евро из бюджета ЕС, и это дополнится финансированием от отдельных государств".Как отметил чиновник, 11 стран готовы к производству снарядов калибра 155 миллиметров, еще две — 152 миллиметров. Также способны выпускать и 120/122-миллиметровые боеприпасы, ракеты различного типа.Теперь это нужно согласовать с Европарламентом и Советом ЕС. В Брюсселе уверяют, что обойдется без сложностей.Пятого мая Совет Евросоюза одобрил выделение еще миллиарда евро через Европейский фонд мира. Деньги пойдут на возмещение расходов тем странам, которые готовы предоставить Киеву боеприпасы из собственных арсеналов. Это уже второй подобный транш.В общей сложности ЕС потратил на ВСУ более 5,6 миллиарда евро. И это без расходов некоторых отдельных стран.Миллион — много или мало?С нехваткой снарядов сталкиваются обе стороны конфликта, однако для ВСУ эта проблема острее. "Ежедневно Россия использует столько снарядов, сколько Европа способна производить за месяц", — признался Financial Times в марте один из европейских дипломатов.По данным западных СМИ, прошлым летом российские войска расходовали до 50 тысяч боеприпасов в сутки, украинские — шесть-семь тысяч. Миллион в год — это менее трех тысяч в день. Киеву нужно гораздо больше.По словам министра обороны Алексея Резникова, даже обороняясь, ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. "Если бы мы не были так ограничены, то использовали бы 594 тысячи в месяц, — объяснял он. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".И это лишь один тип снарядов. А нужны разные.Конечно, Евросоюз — не единственный источник. Есть еще США. И там возможностей гораздо больше. Пентагон с февраля 2022-го уже передал:Большая часть — из старых запасов. В месяц американцы выпускают около 14 тысяч снарядов для 155-миллиметровых орудий. К концу года планируют увеличить этот показатель до 24 тысяч. А через пять лет — до 85 тысяч.В ЕС, по данным сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Франца-Стефана Гади, в прошлом году суммарно произвели около 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Всего же, как пишет The New York Times, Европа готова дать около 650 тысяч снарядов в год — включая танковые.Кадры решают всеЕвропейский ВПК явно зажил на широкую ногу. Впрочем, сами производители не сильно этому рады.В компаниях кадровый голод. Не хватает инженеров и рабочих, утверждает издание Euractiv. Если не решить эту проблему, заявленных целей не достичь.При этом у предприятий пока нет долгосрочных планов по заказам и инвестициям, а значит, они не могут предлагать сотрудникам длительные контракты.Проблемы создает и фрагментированность европейского ВПК. Производство распределено в основном между Германией, Францией, Италией и Испанией. В странах бывшего соцблока кое-что осталось с советских времен. И везде трудности.Чешской Explosia, изготавливающей порох, не хватает сырья. То же и на Пиренеях: глава Fábrica de Municiones de Granada (FMG) Антонио Каро пожаловался, что цена на основные материалы выросла вдвое, а в некоторых случаях — даже втрое.В общем, цель в миллион боеприпасов в год, с одной стороны, труднодостижима для Евросоюза. С другой же — и этого Киеву мало.

