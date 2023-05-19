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Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства - РИА Новости, 19.05.2023
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Нижегородская область
 
16:52 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/blagoustroystvo-1872980705.html
Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства
Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства - РИА Новости, 19.05.2023
Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства
Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:52
2023-05-19T16:52
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году и позже, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такая возможность у жителей региона появилась впервые. "Месяц назад мы предложили нижегородцам не только голосовать за территории, которые будем благоустраивать в 2024 году, но и самим предлагать площадки, которые можно выставить на рейтинговое голосование в следующие годы. И уже сейчас у нас больше 6500 предложений. Благодарю нижегородцев за такую активную позицию, а тех, кто еще не участвовал в рейтинговом голосовании, призываю не откладывать: до подведения итогов осталось меньше двух недель. Именно от вас зависит, какие пространства обновятся в следующем году", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Рейтинговое голосование за благоустройство в 2024 году на сайте https://golosza.ru продолжается до 31 мая включительно. На благоустройство общественных пространств-победителей будут выделены федеральные средства по нацпроекту "Жилье и городская среда". "В Нижегородской области свои голоса за общественные пространства уже отдали около 270 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что рейтинговое голосование в регионе проходит ежегодно с 2019 года, за это время обновлено больше 550 общественных пространств – улицы, парки, набережные, площади, скверы, на месте пустырей появились благоустроенные парки с прогулочными дорожками, скамейками, игровыми и спортивными площадками.
https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869185019.html
https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства

Более 6,5 тысячи мест благоустройства предложили нижегородцы на сайте golosza.ru

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Благоустройство
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Благоустройство. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году и позже, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такая возможность у жителей региона появилась впервые.
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"Месяц назад мы предложили нижегородцам не только голосовать за территории, которые будем благоустраивать в 2024 году, но и самим предлагать площадки, которые можно выставить на рейтинговое голосование в следующие годы. И уже сейчас у нас больше 6500 предложений. Благодарю нижегородцев за такую активную позицию, а тех, кто еще не участвовал в рейтинговом голосовании, призываю не откладывать: до подведения итогов осталось меньше двух недель. Именно от вас зависит, какие пространства обновятся в следующем году", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Рейтинговое голосование за благоустройство в 2024 году на сайте https://golosza.ru продолжается до 31 мая включительно. На благоустройство общественных пространств-победителей будут выделены федеральные средства по нацпроекту "Жилье и городская среда".
"В Нижегородской области свои голоса за общественные пространства уже отдали около 270 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что рейтинговое голосование в регионе проходит ежегодно с 2019 года, за это время обновлено больше 550 общественных пространств – улицы, парки, набережные, площади, скверы, на месте пустырей появились благоустроенные парки с прогулочными дорожками, скамейками, игровыми и спортивными площадками.
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