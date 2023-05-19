https://ria.ru/20230519/blagoustroystvo-1872980705.html

Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства

Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства - РИА Новости, 19.05.2023

Нижегородцы предложили более 6,5 тысячи мест благоустройства

Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:52

2023-05-19T16:52

2023-05-19T16:52

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Больше 6500 новых территорий предложили нижегородцы на сайте golosza.ru для участия в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году и позже, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такая возможность у жителей региона появилась впервые. "Месяц назад мы предложили нижегородцам не только голосовать за территории, которые будем благоустраивать в 2024 году, но и самим предлагать площадки, которые можно выставить на рейтинговое голосование в следующие годы. И уже сейчас у нас больше 6500 предложений. Благодарю нижегородцев за такую активную позицию, а тех, кто еще не участвовал в рейтинговом голосовании, призываю не откладывать: до подведения итогов осталось меньше двух недель. Именно от вас зависит, какие пространства обновятся в следующем году", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Рейтинговое голосование за благоустройство в 2024 году на сайте https://golosza.ru продолжается до 31 мая включительно. На благоустройство общественных пространств-победителей будут выделены федеральные средства по нацпроекту "Жилье и городская среда". "В Нижегородской области свои голоса за общественные пространства уже отдали около 270 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что рейтинговое голосование в регионе проходит ежегодно с 2019 года, за это время обновлено больше 550 общественных пространств – улицы, парки, набережные, площади, скверы, на месте пустырей появились благоустроенные парки с прогулочными дорожками, скамейками, игровыми и спортивными площадками.

https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869185019.html

https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижегородская область, глеб никитин