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В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов - РИА Новости, 19.05.2023
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13:36 19.05.2023 (обновлено: 13:47 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/bezopasnost-1872908958.html
В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов
В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов - РИА Новости, 19.05.2023
В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов
Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:36
2023-05-19T13:47
россия
сыктывкар
украина
николай патрушев
безопасность
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В условиях возрастания военных и террористических угроз усилена работа по выявлению попыток проникновения в страну участников незаконных вооруженных формирований, членов террористических и экстремистских организаций", - сообщил Патрушев на совещании в Сыктывкаре. По его словам, "в прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины, а также более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям". Кроме того, "пресечена деструктивная деятельность ряда немецких неправительственных некоммерческих организаций, оспаривающих принадлежность России Калининградской области". "В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, таких как "Нелегал-2022", "Турист-2022" и "Капкан-2022", выявлено более полутора тысяч нарушений в пограничной сфере и почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов взрывчатых веществ и более четырех тысяч единиц различных боеприпасов", - перечислил другие меры секретарь Совбеза РФ. Также, сообщил он, прокуратура выявила свыше 200 нарушений, связанных обустройством пунктов пропуска, в том числе связанных с неправомерным расходованием бюджетных средств.
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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россия, сыктывкар, украина, николай патрушев, безопасность
Россия, Сыктывкар, Украина, Николай Патрушев, Безопасность
В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов

Патрушев: на северо-запад России не пустили 13 предполагаемых украинских агентов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В условиях возрастания военных и террористических угроз усилена работа по выявлению попыток проникновения в страну участников незаконных вооруженных формирований, членов террористических и экстремистских организаций", - сообщил Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
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По его словам, "в прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины, а также более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям".
Кроме того, "пресечена деструктивная деятельность ряда немецких неправительственных некоммерческих организаций, оспаривающих принадлежность России Калининградской области".
"В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, таких как "Нелегал-2022", "Турист-2022" и "Капкан-2022", выявлено более полутора тысяч нарушений в пограничной сфере и почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов взрывчатых веществ и более четырех тысяч единиц различных боеприпасов", - перечислил другие меры секретарь Совбеза РФ.
Также, сообщил он, прокуратура выявила свыше 200 нарушений, связанных обустройством пунктов пропуска, в том числе связанных с неправомерным расходованием бюджетных средств.
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