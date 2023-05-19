https://ria.ru/20230519/bezopasnost-1872908958.html

В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов

В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов - РИА Новости, 19.05.2023

В Россию за год не допустили 13 предполагаемых украинских агентов

Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:36

2023-05-19T13:36

2023-05-19T13:47

россия

сыктывкар

украина

николай патрушев

безопасность

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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В условиях возрастания военных и террористических угроз усилена работа по выявлению попыток проникновения в страну участников незаконных вооруженных формирований, членов террористических и экстремистских организаций", - сообщил Патрушев на совещании в Сыктывкаре. По его словам, "в прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины, а также более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям". Кроме того, "пресечена деструктивная деятельность ряда немецких неправительственных некоммерческих организаций, оспаривающих принадлежность России Калининградской области". "В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, таких как "Нелегал-2022", "Турист-2022" и "Капкан-2022", выявлено более полутора тысяч нарушений в пограничной сфере и почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов взрывчатых веществ и более четырех тысяч единиц различных боеприпасов", - перечислил другие меры секретарь Совбеза РФ. Также, сообщил он, прокуратура выявила свыше 200 нарушений, связанных обустройством пунктов пропуска, в том числе связанных с неправомерным расходованием бюджетных средств.

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

россия

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сыктывкар, украина, николай патрушев, безопасность