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Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов - РИА Новости, 19.05.2023
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00:26 19.05.2023 (обновлено: 00:27 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/bankomaty-1872785868.html
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов - РИА Новости, 19.05.2023
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:26
2023-05-19T00:27
луганская народная республика
промсвязьбанк
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", - сообщили в пресс-службе. Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.
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луганская народная республика, промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Промсвязьбанк
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов

В ЛНР появилось более 400 банкоматов Промсвязьбанка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", - сообщили в пресс-службе.
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Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.
 
Луганская Народная РеспубликаПромсвязьбанк
 
 
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