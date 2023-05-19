https://ria.ru/20230519/bankomaty-1872785868.html

Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов

Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов - РИА Новости, 19.05.2023

Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов

Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:26

2023-05-19T00:26

2023-05-19T00:27

луганская народная республика

промсвязьбанк

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", - сообщили в пресс-службе. Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.

https://ria.ru/20230421/donetsk-1866902001.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, промсвязьбанк