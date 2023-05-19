https://ria.ru/20230519/bankomaty-1872785868.html
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов - РИА Новости, 19.05.2023
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:26
2023-05-19T00:26
2023-05-19T00:27
луганская народная республика
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", - сообщили в пресс-службе. Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.
https://ria.ru/20230421/donetsk-1866902001.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Промсвязьбанк
Промсвязьбанк установил в ЛНР более 400 банкоматов
В ЛНР появилось более 400 банкоматов Промсвязьбанка
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) установил более 400 банкоматов в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Банкоматная сеть ПСБ в ЛНР превысила 400 единиц – за месяц банк установил более 100 новых устройств. ПСБ активно расширяет финансовую инфраструктуру в регионе, повышая доступность финансовых услуг и скорость обслуживания жителей республики", - сообщили в пресс-службе.
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка
Представитель пресс-службы уточнил, помимо отделений банка банкоматы ПСБ устанавливаются в наиболее активных локациях – на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах, часть устройств расположена в местах с круглосуточным доступом.