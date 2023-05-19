https://ria.ru/20230519/banki-1872817186.html

СМИ: банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

СМИ: банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

Российские банки обратились к Минобороны с просьбой допуска к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов, чтобы выполнить РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:31

2023-05-19T09:31

2023-05-19T09:31

федеральная налоговая служба (фнс россии)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские банки обратились к Минобороны с просьбой допуска к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов, чтобы выполнить условия закона об электронных повестках, сообщил РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в Министерство обороны и Банк России.По информации журналистов, из-за отсутствия доступа к этим ресурсам банки не могут выполнять условия закона, согласно которым гражданам, уклонившимся от призыва, запрещено выдавать кредиты и займы."НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер", — пояснили авторы статьи.Председатель НСФР Андрей Емелин заявил РБК, что по этому вопросу организация вскоре направит обращение в Министерство цифрового развития, ответственное за создание единого реестра.Президент подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля. Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить машину, также предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.

https://ria.ru/20230512/povestki-1871432587.html

https://ria.ru/20230518/povestka-1872627228.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа)