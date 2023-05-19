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В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства - РИА Новости, 19.05.2023
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14:10 19.05.2023
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В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства
В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства - РИА Новости, 19.05.2023
В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:10
2023-05-19T14:10
гонконг
маргарита симоньян
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось. Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки, полиция разбирается. "Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.
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гонконг, маргарита симоньян, происшествия
Гонконг, Маргарита Симоньян, Происшествия
В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства

В присланной Симоньян из Гонконга бандероли не нашли взрывного устройства

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки, полиция разбирается.
"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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