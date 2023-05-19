https://ria.ru/20230519/banderol-1872924270.html

В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства

В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства - РИА Новости, 19.05.2023

В присланной Симоньян бандероли не нашли взрывного устройства

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:10

2023-05-19T14:10

2023-05-19T14:10

гонконг

маргарита симоньян

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в присланной из Гонконга бандероли взрывного устройства не оказалось. Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки, полиция разбирается. "Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20230414/film-1865460683.html

гонконг

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гонконг, маргарита симоньян, происшествия