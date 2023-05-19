https://ria.ru/20230519/avtobusy-1873027927.html
Свыше 700 новых автобусов вышли на подмосковные маршруты с начала года
Свыше 700 новых автобусов вышли на подмосковные маршруты с начала года - РИА Новости, 19.05.2023
Свыше 700 новых автобусов вышли на подмосковные маршруты с начала года
На маршруты Московской области вышли 750 автобусов большого и среднего классов. Они будут обслуживать пассажиров в Балашихе, Бронницах, Воскресенске, Коломне,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:56
2023-05-19T19:56
2023-05-19T19:56
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На маршруты Московской области вышли 750 автобусов большого и среднего классов. Они будут обслуживать пассажиров в Балашихе, Бронницах, Воскресенске, Коломне, Щелкове и других округах, сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что до конца года на маршруты выйдут 1,3 тыс. новых автобусов."По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты выйдут порядка 1,3 тыс. новых транспортных средств. Для обеспечения комфорта жителей и гостей региона 750 новых низкопольных автобусов уже вышли на маршруты с высоким пассажиропотоком", – сказала она.Новые автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и климат-контроля, электронными рейсоуказателями, валидаторами бесконтактной оплаты, аппарелью и креплениями для инвалидных кресел.
https://ria.ru/20230515/nakhodki-1871798671.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
На маршруты Московской области вышли 750 автобусов большого и среднего классов. Они будут обслуживать пассажиров в Балашихе, Бронницах, Воскресенске, Коломне, Щелкове и других округах, сообщил телеканал "360"
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Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что до конца года на маршруты выйдут 1,3 тыс. новых автобусов.
"По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты выйдут порядка 1,3 тыс. новых транспортных средств. Для обеспечения комфорта жителей и гостей региона 750 новых низкопольных автобусов уже вышли на маршруты с высоким пассажиропотоком", – сказала она.
В Подмосковье рассказали о необычных находках в автобусах
Новые автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и климат-контроля, электронными рейсоуказателями, валидаторами бесконтактной оплаты, аппарелью и креплениями для инвалидных кресел.