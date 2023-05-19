https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872958098.html
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой - РИА Новости, 19.05.2023
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:33
2023-05-19T15:33
2023-05-19T16:35
туризм
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россия
новости - туризм
дмитрий чернышенко
аэрофлот
центральная америка
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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко."По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", — отметил вице-премьер.Рейсы на Boeing 777 будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия".Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.
https://ria.ru/20230519/kuba-1872824780.html
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куба, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко, аэрофлот, центральная америка
Туризм, Куба, Россия, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Аэрофлот, Центральная Америка
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Вице-премьер Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля