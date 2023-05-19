https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872958098.html

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой - РИА Новости, 19.05.2023

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:33

2023-05-19T15:33

2023-05-19T16:35

туризм

куба

россия

новости - туризм

дмитрий чернышенко

аэрофлот

центральная америка

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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко."По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", — отметил вице-премьер.Рейсы на Boeing 777 будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия".Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.

https://ria.ru/20230519/kuba-1872824780.html

куба

россия

центральная америка

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2023

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куба, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко, аэрофлот, центральная америка