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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
15:33 19.05.2023 (обновлено: 16:35 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872958098.html
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой - РИА Новости, 19.05.2023
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:33
2023-05-19T16:35
туризм
куба
россия
новости - туризм
дмитрий чернышенко
аэрофлот
центральная америка
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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко."По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", — отметил вице-премьер.Рейсы на Boeing 777 будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия".Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.
https://ria.ru/20230519/kuba-1872824780.html
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куба, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко, аэрофлот, центральная америка
Туризм, Куба, Россия, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Аэрофлот, Центральная Америка
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Вице-премьер Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", — отметил вице-премьер.
Рейсы на Boeing 777 будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия".
«

"Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы", — сказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.
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ТуризмКубаРоссияНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоАэрофлотЦентральная Америка
 
 
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