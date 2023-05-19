https://ria.ru/20230519/aviabomba-1872963371.html
В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве
В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве - РИА Новости, 19.05.2023
В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве
В Севастополе спасатели в пятницу уничтожат немецкую авиационную бомбу, обнаруженную утром на территории лесничества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:52
2023-05-19T15:52
2023-05-19T15:52
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_0:174:3077:1904_1920x0_80_0_0_d674f87219df109e2fd9caf4e44c88c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. В Севастополе спасатели в пятницу уничтожат немецкую авиационную бомбу, обнаруженную утром на территории лесничества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы... будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500, которая была обнаружена утром на территории Мекензиевского лесничества. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своём телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно, работы завершатся до 18.00.
https://ria.ru/20230515/krym-1871962450.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_fa38ce67de498a6a197d37ad6edd1998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве
Развожаев: в Севастополе подорвут немецкую авиационную бомбу, обнаруженную в лесничестве