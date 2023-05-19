https://ria.ru/20230519/aviabomba-1872963371.html

В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве

В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве - РИА Новости, 19.05.2023

В Севастополе подорвут немецкую авиабомбу, обнаруженную в лесничестве

В Севастополе спасатели в пятницу уничтожат немецкую авиационную бомбу, обнаруженную утром на территории лесничества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:52

2023-05-19T15:52

2023-05-19T15:52

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. В Севастополе спасатели в пятницу уничтожат немецкую авиационную бомбу, обнаруженную утром на территории лесничества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы... будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500, которая была обнаружена утром на территории Мекензиевского лесничества. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своём телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно, работы завершатся до 18.00.

https://ria.ru/20230515/krym-1871962450.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)