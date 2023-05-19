https://ria.ru/20230519/asad-1872866694.html
Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.05.2023
Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Сирии Башар Асад, прибывший в четверг в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), встретится с наследным принцем... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:00
2023-05-19T12:00
2023-05-19T12:20
в мире
саудовская аравия
сирия
башар асад
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джидда
лига арабских государств
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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, прибывший в четверг в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщил ливанскому телеканалу Al-Jadeed директор сирийской государственной организации телерадиовещания Хабиб Салман."Состоится встреча между сирийским президентом Башаром Асадом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - сказал он.В пятницу в саудовском городе Джидда проходит саммит ЛАГ.
https://ria.ru/20230518/asad-1872744863.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сирия, башар асад, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джидда, лига арабских государств
В мире, Саудовская Аравия, Сирия, Башар Асад, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Джидда, Лига арабских государств
Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Глава Сирии Асад встретится в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом