https://ria.ru/20230519/asad-1872866694.html

Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.05.2023

Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Сирии Башар Асад, прибывший в четверг в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), встретится с наследным принцем... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:20

в мире

саудовская аравия

сирия

башар асад

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джидда

лига арабских государств

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, прибывший в четверг в саудовскую Джидду для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщил ливанскому телеканалу Al-Jadeed директор сирийской государственной организации телерадиовещания Хабиб Салман."Состоится встреча между сирийским президентом Башаром Асадом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - сказал он.В пятницу в саудовском городе Джидда проходит саммит ЛАГ.

https://ria.ru/20230518/asad-1872744863.html

саудовская аравия

сирия

джидда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, сирия, башар асад, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джидда, лига арабских государств