https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html

Травят свои, уважают наши: украинские артисты, которые выступают в России

Травят свои, уважают наши: украинские артисты, которые выступают в России - РИА Новости, 19.05.2023

Травят свои, уважают наши: украинские артисты, которые выступают в России

Некоторые артисты и певцы с Украины воздержались от политических высказываний и по-прежнему выступают в России. О тех, кто ставит творчество и любовь слушателей РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:05

шоубиз

игорь крутой

александр серов

стас костюшкин

иванушки international

валерий меладзе

константин меладзе

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые артисты и певцы с Украины воздержались от политических высказываний и по-прежнему выступают в России. О тех, кто ставит творчество и любовь слушателей выше громких заявлений, — в материале РИА Новости.Игорь Крутой: упорно хранит молчаниеЗнаменитый композитор родился и вырос в небольшом городе Гайворон Кировоградской области. На Украине сделал первые шаги в музыкальной карьере. В конце 1970-х окончил Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского.В дальнейшем жизнь и творчество Игоря Крутого были тесно связаны с Россией, где в 1990-е он получил звания заслуженного деятеля искусств и народного артиста.Музыкант не высказывает мнение о спецоперации и продолжает выступать в России. Осенью прошлого года принял участие в детском шоу талантов "Ты супер!" на НТВ, а также презентовал песню "О’кей", созданную совместно с Игорем Николаевым. Исполнил композицию Димаш Кудайберген.В апреле СМИ сообщили, что композитор проведет "Детскую Новую волну". Конкурс, на котором о себе заявят талантливые дети, состоится осенью в Москве.Александр Серов: поддерживает участников спецоперацииИсполнитель хита "Я люблю тебя до слез" — родом из села Ковалевка (Николаевская область, Украина). Считается, что именно Александр подтолкнул Игоря Крутого рискнуть всем и отправиться покорять Москву.У обоих получилось. За вклад в искусство Серов получил звание заслуженного артиста РСФСР, а также народного артиста России.Во время концерта в Кремле в сентябре прошлого года артист обратился к участникам спецоперации, пожелал им выдержки, здоровья и мудрости. И подчеркнул: "Вы делаете святое дело".В отличие от некоторых коллег по шоу-бизнесу, Серов продолжает поддерживать действия российских властей и активно гастролирует по стране.Этим летом у певца запланировано несколько больших сольных концертов в городах России — например, в Москве, Уфе, Сочи, Краснодаре и других.Кирилл Туриченко: говорит на языке музыкиУчастник группы "Иванушки International" одессит Кирилл Туриченко выбрал нейтральную позицию.В феврале 2022-го он написал в соцсети, что единственный язык, на котором он может говорить в это время, — его музыка.Артист по-прежнему выступает в составе группы. Летом вместе с "Иванушками" и Хабибом выпустил танцевальную песню "Тучи круче!", а затем презентовал сольные композиции "Я тебя люблю" и "Птицы".В октябре певец выступил с сольником в Москве, а затем в других российских городах.Несколько концертов дал и в этом году — в марте и апреле исполнил свои песни во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске.Кроме того, музыкант периодически участвует в теле- и радиопроектах.Стас Костюшкин: живет и работает в РоссииДругой уроженец Одессы, экс-участник группы "Чай вдвоем" еще до спецоперации участвовал в патриотических концертах и поддерживал действия российских властей, чем вызвал ненависть соотечественников с Украины.Костюшкин не обращает внимания на нападки и в присущей ему позитивной манере продолжает радовать поклонников на сцене и в соцсетях, а также выпускать треки для дискотек.В прошлом году артист презентовал лиричный трек "Останешься", зажигательный "Вот-вот Новый год", а в 2023-м посвятил всем женщинам танцевальную песню "Королева".Гастролировать и выступать Стас тоже успевает. Например, в июне собирается участвовать в концерте "Золотой хит" вместе с другими звездами российской эстрады.Юрий Бардаш: не сомневается в победе РоссииИзвестный украинский продюсер, хореограф и певец, основавший такие проекты, как Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy и другие, застал начало спецоперации на отдыхе в Шри-Ланке.Уже тогда Бардаш не думал возвращаться на Украину. На некоторое время остановился в Грузии, а затем приехал в Россию. "Я носитель русской культуры", — заявил позже шоумен в одном из интервью.Сейчас уроженец Алчевска активно поддерживает СВО и критикует артистов, выступивших против спецоперации.Недавно Бардаш представил документальный фильм "Звук моего региона", посвященный артистам Донбасса, а в прошлом году презентовал антикиевский трек "Позиция".По словам Юрия, останавливаться он не собирается. Музыкант планирует и дальше создавать треки о Донбассе.

https://ria.ru/20230511/kino-1870996981.html

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игорь крутой, александр серов, стас костюшкин, иванушки international, валерий меладзе, константин меладзе, россия, украина, сво, новости шоу-бизнеса