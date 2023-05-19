https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872878460.html
Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске
Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске - РИА Новости, 19.05.2023
Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские подразделения продвинулись в Артемовске. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:25
2023-05-19T12:25
2023-05-19T12:32
специальная военная операция на украине
украина
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
россия
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские подразделения продвинулись в Артемовске."В предместье города мы продолжаем боевые действия, это север и юг… Там очень тяжело выполнять боевые задания и каждый метр – почти как километр. Некоторое продвижение (российских бойцов – ред.) в городе, видно и понятно", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". Она также добавила, что россияне имеют преимущество в количестве вооружения и численном составе. "У них больше оружия и сил", - отметила Маляр.Накануне бойцы группы "Вагнер" сообщали РИА Новости, что продолжают выдавливать противника с западных окраин Артемовска. Под контролем армии Киева остается меньше 1 квадратного километра территории города.В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются "исчерпывающие меры". Он также сообщал, что в целом ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление уже дает эффект.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872624335.html
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html
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РИА Новости
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украина, артемовск, безопасность, донецкая народная республика, россия, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
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Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске
Замминистра обороны Украины Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске