https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872878460.html

Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске

Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске - РИА Новости, 19.05.2023

Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские подразделения продвинулись в Артемовске. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:25

2023-05-19T12:25

2023-05-19T12:32

специальная военная операция на украине

украина

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

россия

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские подразделения продвинулись в Артемовске."В предместье города мы продолжаем боевые действия, это север и юг… Там очень тяжело выполнять боевые задания и каждый метр – почти как километр. Некоторое продвижение (российских бойцов – ред.) в городе, видно и понятно", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". Она также добавила, что россияне имеют преимущество в количестве вооружения и численном составе. "У них больше оружия и сил", - отметила Маляр.Накануне бойцы группы "Вагнер" сообщали РИА Новости, что продолжают выдавливать противника с западных окраин Артемовска. Под контролем армии Киева остается меньше 1 квадратного километра территории города.В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются "исчерпывающие меры". Он также сообщал, что в целом ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление уже дает эффект.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230518/artemovsk-1872624335.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, артемовск, безопасность, донецкая народная республика, россия, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр