https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872800631.html
Житель Артемовска рассказал, как украинские военные взрывали многоэтажки
Житель Артемовска рассказал, как украинские военные взрывали многоэтажки - РИА Новости, 19.05.2023
Житель Артемовска рассказал, как украинские военные взрывали многоэтажки
Украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:14
2023-05-19T06:14
2023-05-19T06:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Ступников. По его словам, это произошло 28 марта, когда ВСУ отступали из очередного квартала города в районе улицы Першина, на которой в доме номер 20 жил сам Ступников. Вместе с соседями он прятался от боев в подвале. "Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел - стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное", - сказал житель города. Он добавил, что все оставшиеся 12 человек, которые проживали в доме 20 по улице Василия Першина (бывшей Комсомольской), перебежали в небольшой подвал по соседству. "Прошло минут 10, как рвануло. Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был", - рассказал Ступников. По его словам, в этот же день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажных домов, включая здание налоговой инспекции по адресу улица Василия Першина, 8. "Там десятиэтажное красивое здание было, его взорвали тоже, в тот же день, когда мой дом взорвали. Взорвали налоговую, взорвали девятиэтажные дома возле пожарной (части – ред.), потом взорвали, где был магазин "Рубин". В этот день эти дома взрывали, а там люди жили везде, кроме налоговой", - заключил беженец. О том, что украинские войска, убегая с позиций в Артемовске, подрывают жилые дома, неоднократно рассказывали как жители города, так и бойцы группы "Вагнер". В том числе они сообщали и о подрыве здания налоговой инспекции, про которую говорил Ступников. Накануне боец "Вагнера" рассказал РИА Новости, что здание налоговой инспекции было господствующей высотой и чтобы не отдавать ее под контроль российских отрядов, ВСУ подорвали ее, как и жилую девятиэтажку неподалеку. По его словам, в городе уничтожены здания администрации, пенсионного фонда, налоговой инспекции, швейной фабрики имени 8 Марта.
https://ria.ru/20230512/artemovsk-1871180559.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Житель Артемовска рассказал, как украинские военные взрывали многоэтажки
Житель Артемовска: ВСУ дали людям 15 минут, чтобы покинуть дома, а потом взорвали здания
ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Ступников.
По его словам, это произошло 28 марта, когда ВСУ отступали из очередного квартала города в районе улицы Першина, на которой в доме номер 20 жил сам Ступников. Вместе с соседями он прятался от боев в подвале.
"Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел - стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное", - сказал житель города.
Он добавил, что все оставшиеся 12 человек, которые проживали в доме 20 по улице Василия Першина (бывшей Комсомольской), перебежали в небольшой подвал по соседству. "Прошло минут 10, как рвануло. Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был", - рассказал Ступников.
По его словам, в этот же день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажных домов, включая здание налоговой инспекции по адресу улица Василия Першина, 8. "Там десятиэтажное красивое здание было, его взорвали тоже, в тот же день, когда мой дом взорвали. Взорвали налоговую, взорвали девятиэтажные дома возле пожарной (части – ред.), потом взорвали, где был магазин "Рубин". В этот день эти дома взрывали, а там люди жили везде, кроме налоговой", - заключил беженец.
О том, что украинские войска, убегая с позиций в Артемовске, подрывают жилые дома, неоднократно рассказывали как жители города, так и бойцы группы "Вагнер". В том числе они сообщали и о подрыве здания налоговой инспекции, про которую говорил Ступников. Накануне боец "Вагнера" рассказал РИА Новости, что здание налоговой инспекции было господствующей высотой и чтобы не отдавать ее под контроль российских отрядов, ВСУ
подорвали ее, как и жилую девятиэтажку неподалеку. По его словам, в городе уничтожены здания администрации, пенсионного фонда, налоговой инспекции, швейной фабрики имени 8 Марта.
Бойцы "Вагнера" спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным