https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872791490.html
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск - РИА Новости, 19.05.2023
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск
Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:37
2023-05-19T02:37
2023-05-19T02:37
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
денис пушилин
ян гагин
донецкая народная республика
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими силами и проехать по ней беспрепятственно невозможно, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ 5 мая сообщило, что в районе Часов Яра уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.В самом Часов Яре, как сообщал ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, сконцентрирована серьезная группировку украинских сил и средств.
https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872790102.html
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артемовск, киев, денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Денис Пушилин, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, В мире
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск
Пушилин: ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск сложная, но дорога простреливается