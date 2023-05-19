https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872791490.html

Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск

Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск - РИА Новости, 19.05.2023

Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск

Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:37

2023-05-19T02:37

2023-05-19T02:37

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

денис пушилин

ян гагин

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509420_0:53:2799:1627_1920x0_80_0_0_f8ed07196f6628956ddbc8a3caadd46e.jpg

КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими силами и проехать по ней беспрепятственно невозможно, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ 5 мая сообщило, что в районе Часов Яра уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.В самом Часов Яре, как сообщал ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, сконцентрирована серьезная группировку украинских сил и средств.

https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872790102.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, киев, денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, в мире