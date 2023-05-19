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Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872791490.html
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск - РИА Новости, 19.05.2023
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск
Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:37
2023-05-19T02:37
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
денис пушилин
ян гагин
донецкая народная республика
в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими силами и проехать по ней беспрепятственно невозможно, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Минобороны РФ 5 мая сообщило, что в районе Часов Яра уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.В самом Часов Яре, как сообщал ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, сконцентрирована серьезная группировку украинских сил и средств.
https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872790102.html
артемовск
киев
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артемовск, киев, денис пушилин, ян гагин, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Денис Пушилин, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, В мире
Пушилин рассказал об обстановке на трассе Часов Яр–Артемовск

Пушилин: ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск сложная, но дорога простреливается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец "Вагнера" ведет наводку перед стрельбой из ПТРК "Корнет"
Боец Вагнера ведет наводку перед стрельбой из ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец "Вагнера" ведет наводку перед стрельбой из ПТРК "Корнет". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими силами и проехать по ней беспрепятственно невозможно, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
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"(Ситуация на трассе Часов Яр–Артемовск - ред.) сложная, но дорога нашими подразделениями простреливается. Проехать беспрепятственно по этой трассе у противника не получается", - сказал он.
Минобороны РФ 5 мая сообщило, что в районе Часов Яра уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
В самом Часов Яре, как сообщал ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, сконцентрирована серьезная группировку украинских сил и средств.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Пушилин заявил об "исключительных мерах" против атак ВСУ в Артемовске
Вчера, 02:07
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДенис ПушилинЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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