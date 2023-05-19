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Пушилин заявил об "исключительных мерах" против атак ВСУ в Артемовске
Пушилин заявил об "исключительных мерах" против атак ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 19.05.2023
Пушилин заявил об "исключительных мерах" против атак ВСУ в Артемовске
Украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:07
2023-05-19T02:07
2023-05-19T02:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
денис пушилин
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в мире
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются "исчерпывающие меры", заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры", - сказал Пушилин.Накануне он сообщил агентству, что в целом ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление уже дает эффект.
https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872781817.html
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вооруженные силы украины, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, В мире
Пушилин заявил об "исключительных мерах" против атак ВСУ в Артемовске
Пушилин: ВСУ стремятся прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе