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Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023
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16:57 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки
Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках, сообщили РИА Новости в суде. Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области расположена в Серпухове, в ее ведении также городские округа Пущино, Протвино и город Чехов. Как ранее заявляли в ГСУСК по Московской области, был задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в пяти эпизодах получения взяток. До этого были задержаны трое его подчиненных и посредник, также возбуждены дела в отношении четырех взяткодателей. По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок Таким образом, пять фигурантов дела заключены в СИЗО.
https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки

Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова Кирша за многомиллионные взятки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Киршу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
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Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области расположена в Серпухове, в ее ведении также городские округа Пущино, Протвино и город Чехов.
Как ранее заявляли в ГСУСК по Московской области, был задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в пяти эпизодах получения взяток. До этого были задержаны трое его подчиненных и посредник, также возбуждены дела в отношении четырех взяткодателей.
По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок
Таким образом, пять фигурантов дела заключены в СИЗО.
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