https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html

Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки

Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023

Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки

Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:57

2023-05-19T16:57

2023-05-19T16:57

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках, сообщили РИА Новости в суде. Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области расположена в Серпухове, в ее ведении также городские округа Пущино, Протвино и город Чехов. Как ранее заявляли в ГСУСК по Московской области, был задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в пяти эпизодах получения взяток. До этого были задержаны трое его подчиненных и посредник, также возбуждены дела в отношении четырех взяткодателей. По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок Таким образом, пять фигурантов дела заключены в СИЗО.

https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html

https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия