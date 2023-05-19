https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки - РИА Новости, 19.05.2023
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки
Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
2023-05-19T16:57
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках, сообщили РИА Новости в суде. Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области расположена в Серпухове, в ее ведении также городские округа Пущино, Протвино и город Чехов. Как ранее заявляли в ГСУСК по Московской области, был задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в пяти эпизодах получения взяток. До этого были задержаны трое его подчиненных и посредник, также возбуждены дела в отношении четырех взяткодателей. По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок Таким образом, пять фигурантов дела заключены в СИЗО.
https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html
https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия
Главного налоговика Серпухова арестовали за многомиллионные взятки
Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова Кирша за многомиллионные взятки
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серпуховской городской суд арестовал главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша по делу о многомиллионных взятках, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Киршу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
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Межрайонная ИФНС России
№11 по Московской области расположена в Серпухове, в ее ведении также городские округа Пущино
, Протвино
и город Чехов
.
Как ранее заявляли в ГСУСК по Московской области, был задержан руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции, подозреваемый в пяти эпизодах получения взяток. До этого были задержаны трое его подчиненных и посредник, также возбуждены дела в отношении четырех взяткодателей.
По данным следствия, в 2022 году подозреваемые получали от бизнесменов взятки от 1,5 до 4,5 миллиона рублей за снижение суммы доначисленных в ходе проверок
Таким образом, пять фигурантов дела заключены в СИЗО.
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