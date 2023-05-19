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Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ - РИА Новости, 19.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:16 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/apparaty-1872803730.html
Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ
Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ - РИА Новости, 19.05.2023
Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:16
2023-05-19T07:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. Отмечается, что в новый аппарат добавлен специальный ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки устройства. Устройство позволяет проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров.Портативную систему ультразвуковой диагностики разработали в рамках импортозамещения. Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года.
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москва, владислав овчинский, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Общество

Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ

© Пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Научно-производственное объединение "Сканер" по итогам прошлого года выпустило около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики, при этом оно планирует увеличить производство до двух тысяч аппаратов в год. Устройства полностью русифицированы, оснащены отечественным программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики", – сказал глава департамента.
Отмечается, что в новый аппарат добавлен специальный ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки устройства. Устройство позволяет проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров.
Портативную систему ультразвуковой диагностики разработали в рамках импортозамещения. Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийОбщество
 
 
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