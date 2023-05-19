https://ria.ru/20230519/apparaty-1872803730.html

Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ

Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ - РИА Новости, 19.05.2023

Овчинский: в Москве представили обновленный портативный аппарат УЗИ

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:16

2023-05-19T07:16

2023-05-19T07:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. Отмечается, что в новый аппарат добавлен специальный ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки устройства. Устройство позволяет проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров.Портативную систему ультразвуковой диагностики разработали в рамках импортозамещения. Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года.

https://ria.ru/20230517/moskva-1872322563.html

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москва, владислав овчинский, общество