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Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы - РИА Новости, 19.05.2023
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08:29 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/amur-1872809089.html
Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы
Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы - РИА Новости, 19.05.2023
Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы
Гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в Хабаровском крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:29
2023-05-19T08:29
происшествия
амур (река)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в Хабаровском крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин, сообщили РИА Новости в Хабаровском филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ХабаровскНИРО). Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка инцидента, сообщила накануне Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Среди сотен погибших особей, обнаруженных на берегу Амура в селах Ачан и Малышево, - карась, лещ и толстолобик. "Ежегодная массовая гибель рыбы в первую половину года связана с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах, где наблюдается уменьшение количества растворённого в воде кислорода, а другая часть теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде. Явление это традиционное. При этом закономерно - при большой численности рыбы, наблюдается большее количество погибших особей по берегам реки весной", - сообщил представитель ХабаровскНИРО. Кроме того, есть еще один фактор, усугубляющий это явление - уровень воды в Амуре, уточнили эксперты. Чем он выше в осенний период, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов. Многочисленные ежегодные исследования специализированных лабораторий показывают, что в этом явлении нет никаких антропогенных причин, это природное явление, сказали в учреждении. По данным филиала, в прошлом году ни по одному показателю не наблюдалось превышение концентраций загрязняющих веществ в теле (мясе и внутренних органах) рыб. В тканях пораженных особей отсутствовали пестициды, токсичные металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в концентрациях, превышающих норму. Не были обнаружены возбудители распространенных бактериальных, инфекционных и паразитарных заболеваний, добавил собеседник агентства. Отмечается, что в прошлом году "в единичных пробах были обнаружены возбудители псевдоманоза", но это бактериальное заболевание не опасно для здоровья человека. "Специалисты ХабаровскНИРО ежегодно дают подробную информацию по данной проблеме и считают, что в текущем году причина сложившейся ситуации остается прежней", - заключили в учреждении.
https://ria.ru/20230518/ryba-1872592642.html
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амур (река)
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Дарья Буймова
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происшествия, амур (река), хабаровский край
Происшествия, Амур (река), Хабаровский край
Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы

Эксперты назвали гибель рыбы весной на Амуре в Хабаровском крае ежегодным явлением

© РИА Новости / Игорь АгеенкоАмур
Амур - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Амур. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в Хабаровском крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин, сообщили РИА Новости в Хабаровском филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ХабаровскНИРО).
Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка инцидента, сообщила накануне Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Среди сотен погибших особей, обнаруженных на берегу Амура в селах Ачан и Малышево, - карась, лещ и толстолобик.
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"Ежегодная массовая гибель рыбы в первую половину года связана с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах, где наблюдается уменьшение количества растворённого в воде кислорода, а другая часть теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде. Явление это традиционное. При этом закономерно - при большой численности рыбы, наблюдается большее количество погибших особей по берегам реки весной", - сообщил представитель ХабаровскНИРО.
Кроме того, есть еще один фактор, усугубляющий это явление - уровень воды в Амуре, уточнили эксперты. Чем он выше в осенний период, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов.
Многочисленные ежегодные исследования специализированных лабораторий показывают, что в этом явлении нет никаких антропогенных причин, это природное явление, сказали в учреждении. По данным филиала, в прошлом году ни по одному показателю не наблюдалось превышение концентраций загрязняющих веществ в теле (мясе и внутренних органах) рыб. В тканях пораженных особей отсутствовали пестициды, токсичные металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в концентрациях, превышающих норму. Не были обнаружены возбудители распространенных бактериальных, инфекционных и паразитарных заболеваний, добавил собеседник агентства.
Отмечается, что в прошлом году "в единичных пробах были обнаружены возбудители псевдоманоза", но это бактериальное заболевание не опасно для здоровья человека. "Специалисты ХабаровскНИРО ежегодно дают подробную информацию по данной проблеме и считают, что в текущем году причина сложившейся ситуации остается прежней", - заключили в учреждении.
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ПроисшествияАмур (река)Хабаровский край
 
 
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