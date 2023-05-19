https://ria.ru/20230519/amur-1872809089.html

Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы

Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы - РИА Новости, 19.05.2023

Эксперты объяснили, почему весной на Амуре произошла массовая гибель рыбы

Гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в Хабаровском крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:29

2023-05-19T08:29

2023-05-19T08:29

происшествия

амур (река)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Гибель пресноводной рыбы весной на реке Амур в Хабаровском крае - традиционное природное явление, в нем нет никаких антропогенных причин, сообщили РИА Новости в Хабаровском филиале ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ХабаровскНИРО). Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Амур в Хабаровском крае, организована проверка инцидента, сообщила накануне Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Среди сотен погибших особей, обнаруженных на берегу Амура в селах Ачан и Малышево, - карась, лещ и толстолобик. "Ежегодная массовая гибель рыбы в первую половину года связана с заморными явлениями зимой, когда множество рыбы остается в практически полностью промерзающих отшнурованных водоемах, где наблюдается уменьшение количества растворённого в воде кислорода, а другая часть теряет иммунитет и гибнет уже по открытой воде. Явление это традиционное. При этом закономерно - при большой численности рыбы, наблюдается большее количество погибших особей по берегам реки весной", - сообщил представитель ХабаровскНИРО. Кроме того, есть еще один фактор, усугубляющий это явление - уровень воды в Амуре, уточнили эксперты. Чем он выше в осенний период, тем больше рыбы попадет в ловушки замкнутых пойменных водоемов. Многочисленные ежегодные исследования специализированных лабораторий показывают, что в этом явлении нет никаких антропогенных причин, это природное явление, сказали в учреждении. По данным филиала, в прошлом году ни по одному показателю не наблюдалось превышение концентраций загрязняющих веществ в теле (мясе и внутренних органах) рыб. В тканях пораженных особей отсутствовали пестициды, токсичные металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в концентрациях, превышающих норму. Не были обнаружены возбудители распространенных бактериальных, инфекционных и паразитарных заболеваний, добавил собеседник агентства. Отмечается, что в прошлом году "в единичных пробах были обнаружены возбудители псевдоманоза", но это бактериальное заболевание не опасно для здоровья человека. "Специалисты ХабаровскНИРО ежегодно дают подробную информацию по данной проблеме и считают, что в текущем году причина сложившейся ситуации остается прежней", - заключили в учреждении.

https://ria.ru/20230518/ryba-1872592642.html

https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html

амур (река)

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амур (река), хабаровский край