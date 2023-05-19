https://ria.ru/20230519/altay-1872805189.html
В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний
В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний - РИА Новости, 19.05.2023
В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний
Более 250 компаний представят свою технику, оборудование и другие товары для сельского хозяйства на агрофоруме "День сибирского поля-2023", сообщает... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:44
2023-05-19T07:44
2023-05-19T12:06
алтайский край
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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Более 250 компаний представят свою технику, оборудование и другие товары для сельского хозяйства на агрофоруме "День сибирского поля-2023", сообщает пресс-служба регионального правительства. Прием заявок продлится до конца мая. Регистрация проводится в электронном виде на сайте Сибирского агропарка. "В этом году проведение Дня сибирского поля в Алтайском крае запланировано на 28-29 июня", - отмечается в сообщении.
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В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний
В Алтайском крае на на агрофоруме "День поля" аккредитовались более 250 компаний
БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Более 250 компаний представят свою технику, оборудование и другие товары для сельского хозяйства на агрофоруме "День сибирского поля-2023", сообщает пресс-служба регионального правительства.
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"Более 250 компаний аккредитовались на участие в агрофоруме "День сибирского поля-2023". География участников охватывает не только сибирские, но и регионы других округов нашей страны. Они представят технику и оборудование для полеводства, животноводства, презентуют ассортимент семян, удобрений, средств защиты растений, а также предложат услуги для АПК", - говорится в сообщении.
Прием заявок продлится до конца мая. Регистрация проводится в электронном виде на сайте Сибирского агропарка.
"В этом году проведение Дня сибирского поля в Алтайском крае запланировано на 28-29 июня", - отмечается в сообщении.
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