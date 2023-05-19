https://ria.ru/20230519/altay-1872805189.html

В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний

В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний - РИА Новости, 19.05.2023

В Алтайском крае на "День поля" аккредитовались более 250 компаний

Более 250 компаний представят свою технику, оборудование и другие товары для сельского хозяйства на агрофоруме "День сибирского поля-2023", сообщает... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:44

2023-05-19T07:44

2023-05-19T12:06

алтайский край

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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Более 250 компаний представят свою технику, оборудование и другие товары для сельского хозяйства на агрофоруме "День сибирского поля-2023", сообщает пресс-служба регионального правительства. Прием заявок продлится до конца мая. Регистрация проводится в электронном виде на сайте Сибирского агропарка. "В этом году проведение Дня сибирского поля в Алтайском крае запланировано на 28-29 июня", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html

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