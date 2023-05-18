https://ria.ru/20230518/zontik-1872627881.html

В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил

В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил - РИА Новости, 18.05.2023

В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил

Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:45

2023-05-18T13:45

2023-05-18T13:45

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. В четверг в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит с зонтиком на балконе на восьмом этаже, а затем падает, держа зонтик в руках. По данным портала ngs.ru, который ссылается на местных жителей, перед падением мужчина вел себя неадекватно: выбросил с балкона табуретку и кидался мусором в сотрудников клининговой компании. "В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", - сказали журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что мужчина жив.

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новосибирск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск