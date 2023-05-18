https://ria.ru/20230518/zontik-1872627881.html
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил - РИА Новости, 18.05.2023
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил
Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:45
2023-05-18T13:45
2023-05-18T13:45
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872625454_0:84:1003:648_1920x0_80_0_0_7744a8f2a69e4787bc00fbdc05c9bd96.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. В четверг в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит с зонтиком на балконе на восьмом этаже, а затем падает, держа зонтик в руках. По данным портала ngs.ru, который ссылается на местных жителей, перед падением мужчина вел себя неадекватно: выбросил с балкона табуретку и кидался мусором в сотрудников клининговой компании. "В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", - сказали журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что мужчина жив.
https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872625454_0:0:1003:753_1920x0_80_0_0_0bf089d4a304a74bf75317932ec0a491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил
В Новосибирске мужчина в неадекватном состоянии выжил после падения с восьмого этажа
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил.
В четверг в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит с зонтиком на балконе на восьмом этаже, а затем падает, держа зонтик в руках. По данным портала ngs.ru, который ссылается на местных жителей, перед падением мужчина вел себя неадекватно: выбросил с балкона табуретку и кидался мусором в сотрудников клининговой компании.
"В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", - сказали журналистам в ГУМВД по Новосибирской области
.
В следственном управлении СК РФ
по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что мужчина жив.
В Тамбове из ТЦ украли банкомат