Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/zontik-1872627881.html
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил - РИА Новости, 18.05.2023
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил
Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:45
2023-05-18T13:45
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872625454_0:84:1003:648_1920x0_80_0_0_7744a8f2a69e4787bc00fbdc05c9bd96.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил. В четверг в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит с зонтиком на балконе на восьмом этаже, а затем падает, держа зонтик в руках. По данным портала ngs.ru, который ссылается на местных жителей, перед падением мужчина вел себя неадекватно: выбросил с балкона табуретку и кидался мусором в сотрудников клининговой компании. "В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", - сказали журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что мужчина жив.
https://ria.ru/20230517/bankomat-1872370410.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872625454_0:0:1003:753_1920x0_80_0_0_0bf089d4a304a74bf75317932ec0a491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В Новосибирске мужчина с зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил

В Новосибирске мужчина в неадекватном состоянии выжил после падения с восьмого этажа

© Кадр видео очевидцаМужчина, упавший с балкона в Новосибирске
Мужчина, упавший с балкона в Новосибирске
© Кадр видео очевидца
Мужчина, упавший с балкона в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии упал с балкона восьмого этажа в Новосибирске, где до этого сидел на перилах, и выжил.
В четверг в интернете появилось видео, на котором мужчина сидит с зонтиком на балконе на восьмом этаже, а затем падает, держа зонтик в руках. По данным портала ngs.ru, который ссылается на местных жителей, перед падением мужчина вел себя неадекватно: выбросил с балкона табуретку и кидался мусором в сотрудников клининговой компании.
"В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", - сказали журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что мужчина жив.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Тамбове из ТЦ украли банкомат
17 мая, 13:18
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала