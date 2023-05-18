https://ria.ru/20230518/zhan-per-1872526400.html
СМИ: пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после вопроса о России
СМИ: пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после вопроса о России - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после вопроса о России
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась критике из-за того, что резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны" после вопроса о расследовании РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:59
2023-05-18T03:59
2023-05-18T06:12
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась критике из-за того, что резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны" после вопроса о расследовании "связей" экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года, пишет The Daily Mail.В начале недели был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.Во время брифинга в Белом доме журналист RealClearNews Филип Вегманн спросил Жан-Пьер о реакции американской администрации на доклад спецпрокурора, однако пресс-секретарь переадресовала его в минюст США.Вегманн "продолжал настаивать" и напомнил, что президент Джо Байден часто говорил о том, что минюст и ФБР должны оставаться независимыми, указав, что результаты расследования Дарэма "свидетельствует об обратном". Также он задал вопрос, согласен ли Байден с выводом спецпрокурора о том, что ФБР необходимы "кардинальные изменения".После этого Жан-Пьер закрыла свой блокнот для брифингов и вновь заявила, что данный вопрос касается минюста США. "Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года", - сказала она, после чего покинула трибуну.Как пишет Daily Mail, ответы Жан-Пьер на вопросы о расследовании вызвали возмущение в Сети. При этом в прошлом, по данным телеканала Fox News, пресс-секретарь Байдена публиковала посты в соцсетях в поддержку обвинений в адрес Трампа, называя его "марионеткой" России.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", также не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872126154.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер, фбр
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, ФБР
СМИ: пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после вопроса о России
DM: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер прервала брифинг после вопроса о Трампе и России
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась критике из-за того, что резко прервала брифинг и "сбежала со своей трибуны" после вопроса о расследовании "связей" экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года, пишет
The Daily Mail.
В начале недели был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм пришел к выводу, что ФБР
никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией
Во время брифинга в Белом доме журналист RealClearNews Филип Вегманн спросил Жан-Пьер о реакции американской администрации на доклад спецпрокурора, однако пресс-секретарь переадресовала его в минюст США.
Вегманн "продолжал настаивать" и напомнил, что президент Джо Байден часто говорил о том, что минюст и ФБР должны оставаться независимыми, указав, что результаты расследования Дарэма "свидетельствует об обратном". Также он задал вопрос, согласен ли Байден с выводом спецпрокурора о том, что ФБР необходимы "кардинальные изменения".
После этого Жан-Пьер закрыла свой блокнот для брифингов и вновь заявила, что данный вопрос касается минюста США. "Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года", - сказала она, после чего покинула трибуну.
Как пишет Daily Mail, ответы Жан-Пьер на вопросы о расследовании вызвали возмущение в Сети. При этом в прошлом, по данным телеканала Fox News, пресс-секретарь Байдена публиковала посты в соцсетях в поддержку обвинений в адрес Трампа, называя его "марионеткой" России.
Спецпрокурор Роберт Мюллер
, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", также не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года