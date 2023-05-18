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Импорт зерновых из России в Японию вырос на 554,8 процента - РИА Новости, 18.05.2023
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05:19 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/zernovye-1872529354.html
Импорт зерновых из России в Японию вырос на 554,8 процента
Импорт зерновых из России в Японию вырос на 554,8 процента - РИА Новости, 18.05.2023
Импорт зерновых из России в Японию вырос на 554,8 процента
Япония нарастила в апреле 2023 года импорт из России зерновых на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:19
2023-05-18T05:19
япония
россия
экономика
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Япония нарастила в апреле 2023 года импорт из России зерновых на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Импорт рыбы и рыбной продукции за отчетный период просел на 31,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Импорт мяса и мясной продукции не осуществлялся. Также упал импорт овощей – в апреле 2023 года Япония импортировала на 75,1% меньше аналогичного месяца годом ранее.
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япония, россия, экономика
Япония, Россия, Экономика
Импорт зерновых из России в Японию вырос на 554,8 процента

Импорт зерновых из России в Японию по сравнению с 2022 годом вырос на 554,8 процента

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Япония нарастила в апреле 2023 года импорт из России зерновых на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Импорт рыбы и рыбной продукции за отчетный период просел на 31,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Импорт мяса и мясной продукции не осуществлялся.
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Также упал импорт овощей – в апреле 2023 года Япония импортировала на 75,1% меньше аналогичного месяца годом ранее.
 
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