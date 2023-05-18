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Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе
Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе - РИА Новости, 18.05.2023
Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе
В Московской области более 1116 га передали фермерам по программе "Подмосковные 10 гектаров" за год. Земли находится в областной, муниципальной и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:34
2023-05-18T19:34
2023-05-18T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Московской области более 1116 га передали фермерам по программе "Подмосковные 10 гектаров" за год. Земли находится в областной, муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что благодаря программе фермеры могут получить землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.По словам главы минимущества области Натальи Адигамовой, проект поддерживает фермерские хозяйства, играющие важную роль в развитии агропромышленного комплекса региона, и помогает вовлечь земли в оборот."К примеру, в Серебряных Прудах передано одному из фермеров 116 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур. А КФХ “Закрома Родины” получило почти 52 га, на которых будет выращивать картофель и в виде сухого картофельного пюре реализовывать на Север страны. С начала этого года уже 12 фермерских хозяйств получили в безвозмездное пользование 13 участков общей площадью порядка 295 га", – добавила она.Для того чтобы получить землю по программе, необходимо оставить заявку на госуслугах. Заявки рассматривают в течение 15 дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
В Московской области более 1116 га передали фермерам по программе "Подмосковные 10 гектаров" за год. Земли находится в областной, муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что благодаря программе фермеры могут получить землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.
«
"Проект пользуется популярностью, именно поэтому областное правительство расширило список округов, участвующих в нем, с 3 до 26. За это время в регионе передано 24 фермерам 34 земельных участка общей площадью свыше 1116 га под развитие и создание агробизнеса", – уточнила Анна Кротова.
По словам главы минимущества области Натальи Адигамовой, проект поддерживает фермерские хозяйства, играющие важную роль в развитии агропромышленного комплекса региона, и помогает вовлечь земли в оборот.
"К примеру, в Серебряных Прудах передано одному из фермеров 116 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур. А КФХ “Закрома Родины” получило почти 52 га, на которых будет выращивать картофель и в виде сухого картофельного пюре реализовывать на Север страны. С начала этого года уже 12 фермерских хозяйств получили в безвозмездное пользование 13 участков общей площадью порядка 295 га", – добавила она.
Для того чтобы получить землю по программе, необходимо оставить заявку на госуслугах
. Заявки рассматривают в течение 15 дней.