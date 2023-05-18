https://ria.ru/20230518/zemlya-1872749899.html

Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе

Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе - РИА Новости, 18.05.2023

Фермеры в МО получили более тысячи гектаров земли по льготной программе

В Московской области более 1116 га передали фермерам по программе "Подмосковные 10 гектаров" за год. Земли находится в областной, муниципальной и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:34

2023-05-18T19:34

2023-05-18T19:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872746462_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_5e53c22316c731477eb7588cc07fc48d.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Московской области более 1116 га передали фермерам по программе "Подмосковные 10 гектаров" за год. Земли находится в областной, муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что благодаря программе фермеры могут получить землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет.По словам главы минимущества области Натальи Адигамовой, проект поддерживает фермерские хозяйства, играющие важную роль в развитии агропромышленного комплекса региона, и помогает вовлечь земли в оборот."К примеру, в Серебряных Прудах передано одному из фермеров 116 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур. А КФХ “Закрома Родины” получило почти 52 га, на которых будет выращивать картофель и в виде сухого картофельного пюре реализовывать на Север страны. С начала этого года уже 12 фермерских хозяйств получили в безвозмездное пользование 13 участков общей площадью порядка 295 га", – добавила она.Для того чтобы получить землю по программе, необходимо оставить заявку на госуслугах. Заявки рассматривают в течение 15 дней.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)