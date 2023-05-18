Зеленский провел заседание "военного кабинета" по ситуации на фронте
Зеленский обсудил с "военным кабинетом" ситуацию на фронте и получение систем ПВО
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в четверг заседание "военного кабинета" в узком кругу с представителями военных ведомств, обсуждались вопросы наступления и обороны, а также получение дополнительных систем ПВО и дальнобойного оружия, об этом он сообщил во время вечернего обращения к украинцам.
"Провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также главком, генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, "бригады обороны" выполнили главные стратегические задачи, однако детали он разглашать не стал, объяснив, что "сейчас не время". Он подчеркнул, что приоритеты работы на эту неделю и в ближайшее время - получить международную поддержку в качестве дополнительных систем ПВО, ракет, самолетов и дальнобойного оружия.
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"Провел сегодня и основательное совещание с нашими международниками - командой Офиса. Есть задача – удержать динамику международной поддержки и коммуникации, которая была достигнута в первой половине мая", - подытожил он.
Ранее в четверг спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Норвегию сообщил, что Киев "совсем скоро" получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".