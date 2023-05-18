https://ria.ru/20230518/zaporozhe-1872637178.html

Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре

Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре - РИА Новости, 18.05.2023

Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре

Украина специально подняла уровень воды в Днепре, чтобы затопить минные поля на левой стороне, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:14

2023-05-18T14:14

2023-05-18T15:02

специальная военная операция на украине

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днепр (город)

запорожская область

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина специально подняла уровень воды в Днепре, чтобы затопить минные поля на левой стороне, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Мы видим, что противник использует воду. У нас сейчас 17,05 уровень Днепра, и мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра", - рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на эту хитрость запорожские власти ответят своей.Необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС пока нет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Пока такой необходимости нет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли временное перемещение жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС.Он добавил, что у властей разработаны планы как эвакуации, так и временного перемещения в случае необходимости.

https://ria.ru/20230518/zaes-1872635996.html

https://ria.ru/20230515/obstrel-1872001868.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (город), запорожская область