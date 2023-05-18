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Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 18.05.2023 (обновлено: 15:02 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zaporozhe-1872637178.html
Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре
Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре
Украина специально подняла уровень воды в Днепре, чтобы затопить минные поля на левой стороне, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:14
2023-05-18T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
запорожская область
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина специально подняла уровень воды в Днепре, чтобы затопить минные поля на левой стороне, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Мы видим, что противник использует воду. У нас сейчас 17,05 уровень Днепра, и мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра", - рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на эту хитрость запорожские власти ответят своей.Необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС пока нет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Пока такой необходимости нет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли временное перемещение жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС.Он добавил, что у властей разработаны планы как эвакуации, так и временного перемещения в случае необходимости.
https://ria.ru/20230518/zaes-1872635996.html
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днепр (город)
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в мире, украина, днепр (город), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город), Запорожская область
Балицкий объяснил, зачем Украина подняла уровень воды в Днепре

Врио главы Запорожья Балицкий: Украина хочет затопить минные поля на левой стороне

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина специально подняла уровень воды в Днепре, чтобы затопить минные поля на левой стороне, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы видим, что противник использует воду. У нас сейчас 17,05 уровень Днепра, и мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра", - рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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Он добавил, что на эту хитрость запорожские власти ответят своей.
«
"Если они думают, что они таким образом уничтожили минные поля на левой стороне, то их ждет большой сюрприз", - добавил он.
Необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС пока нет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пока такой необходимости нет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли временное перемещение жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС.
Он добавил, что у властей разработаны планы как эвакуации, так и временного перемещения в случае необходимости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)Запорожская область
 
 
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