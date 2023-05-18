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Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС
Украинские войска сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но могут начать, если станция начнет давать электричество области, заявил в четверг врио губернатора... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:09
2023-05-18T14:09
2023-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
энергодар
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но могут начать, если станция начнет давать электричество области, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В эфире телеканала "Россия 24" Балицкий рассказал, что украинские войска знают, что Запорожская область не получает электроэнергию от ЗАЭС, поэтому не видят смысла бить по ней."Если только мы начнем отбирать электроэнергию на Запорожскую область, то противник, конечно же, начнет не давать нам этого делать, обстреливать начнут", - добавил он. "Пока по атомной станции последнее время мы ударов не видим", - заключил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html
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РИА Новости
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Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что ВСУ сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но еще могут начать