Рейтинг@Mail.ru
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 18.05.2023 (обновлено: 14:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zaes-1872635996.html
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС
Украинские войска сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но могут начать, если станция начнет давать электричество области, заявил в четверг врио губернатора... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:09
2023-05-18T14:58
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
энергодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но могут начать, если станция начнет давать электричество области, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В эфире телеканала "Россия 24" Балицкий рассказал, что украинские войска знают, что Запорожская область не получает электроэнергию от ЗАЭС, поэтому не видят смысла бить по ней."Если только мы начнем отбирать электроэнергию на Запорожскую область, то противник, конечно же, начнет не давать нам этого делать, обстреливать начнут", - добавил он. "Пока по атомной станции последнее время мы ударов не видим", - заключил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html
запорожская область
энергодар
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69a810c0963eb034d5e412eb7b251041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, энергодар, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Энергодар, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий не исключил, что ВСУ еще будут обстреливать Запорожскую АЭС

Балицкий заявил, что ВСУ сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но еще могут начать

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска сейчас не обстреливают Запорожскую АЭС, но могут начать, если станция начнет давать электричество области, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В эфире телеканала "Россия 24" Балицкий рассказал, что украинские войска знают, что Запорожская область не получает электроэнергию от ЗАЭС, поэтому не видят смысла бить по ней.
"Если только мы начнем отбирать электроэнергию на Запорожскую область, то противник, конечно же, начнет не давать нам этого делать, обстреливать начнут", - добавил он. "Пока по атомной станции последнее время мы ударов не видим", - заключил Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Рогов прокомментировал призыв Макрона и Зеленского к России покинуть ЗАЭС
15 мая, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийЭнергодарРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала