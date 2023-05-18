https://ria.ru/20230518/yazyki-1872714234.html

Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки

Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки - РИА Новости, 18.05.2023

Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки

Следует акцентировать внимание детей на перспективу - китайский, арабский, испанский языки, доминирования английского не будет, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:38

2023-05-18T17:38

2023-05-18T17:38

общество

султан хамзаев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следует акцентировать внимание детей на перспективу - китайский, арабский, испанский языки, доминирования английского не будет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым. "Необходимо в первую очередь акцентировать внимание наших детей на будущее, перспективу. Китайский, арабский, испанский. Английский, конечно, останется в линейке языков, но доминирования никакого не будет", - сказал Хамзаев. Он подчеркнул, что английский "уходит в прошлое". "Этот культурный разлом осуществил сам Запад, внедряя чуждые нам истории", - добавил он. Хамзаев ранее предложил вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования.

https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html

https://ria.ru/20230517/yazyk-1872330264.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф