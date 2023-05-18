https://ria.ru/20230518/yazyki-1872714234.html
Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки
Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки - РИА Новости, 18.05.2023
Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки
Следует акцентировать внимание детей на перспективу - китайский, арабский, испанский языки, доминирования английского не будет, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:38
2023-05-18T17:38
2023-05-18T17:38
общество
султан хамзаев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следует акцентировать внимание детей на перспективу - китайский, арабский, испанский языки, доминирования английского не будет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым. "Необходимо в первую очередь акцентировать внимание наших детей на будущее, перспективу. Китайский, арабский, испанский. Английский, конечно, останется в линейке языков, но доминирования никакого не будет", - сказал Хамзаев. Он подчеркнул, что английский "уходит в прошлое". "Этот культурный разлом осуществил сам Запад, внедряя чуждые нам истории", - добавил он. Хамзаев ранее предложил вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования.
https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутат ГД призвал ориентировать детей на перспективные языки
Депутат ГД Хамзаев призвал ориентировать детей на китайский, арабский и испанский языки
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следует акцентировать внимание детей на перспективу - китайский, арабский, испанский языки, доминирования английского не будет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин
назвал английский язык мертвым.
Володин назвал английский язык мертвым
"Необходимо в первую очередь акцентировать внимание наших детей на будущее, перспективу. Китайский, арабский, испанский. Английский, конечно, останется в линейке языков, но доминирования никакого не будет", - сказал Хамзаев.
Он подчеркнул, что английский "уходит в прошлое".
"Этот культурный разлом осуществил сам Запад, внедряя чуждые нам истории", - добавил он.
Хамзаев ранее предложил вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования.
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