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Эксперт объяснил, почему Токио занимает проамериканскую позицию по Тайваню - РИА Новости, 18.05.2023
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07:13 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/yaponiya-1872533031.html
Эксперт объяснил, почему Токио занимает проамериканскую позицию по Тайваню
Эксперт объяснил, почему Токио занимает проамериканскую позицию по Тайваню - РИА Новости, 18.05.2023
Эксперт объяснил, почему Токио занимает проамериканскую позицию по Тайваню
Официальный Токио не имеет иного выбора, кроме как занимать проамериканскую позицию, хотя это неочевидно, насколько данная позиция выгодна самой Японии, заявил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:13
2023-05-18T07:13
япония
китай
фумио кисида
джо байден
токио
в мире
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Официальный Токио не имеет иного выбора, кроме как занимать проамериканскую позицию, хотя это неочевидно, насколько данная позиция выгодна самой Японии, заявил в беседе с РИА Новости видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. По мнению профессора, возможный "конфликт между Китаем и Тайванем не затронул бы напрямую западные страны и другие развивающиеся государства, поэтому они имеют возможность рассматривать прекращение огня на Украине, однако Япония, говоря о ее правительственной точке зрения, так поступить не в состоянии". Говоря об отношении к самому материковому Китаю, Масато Камикубо отметил, что несмотря на то, что внутри правящей Либерально-демократической партии самая крупная фракция имеет прокитайскую позицию, "она не станет открыто противостоять" премьер-министру Фумио Кисиде. "Прокитайская фракция ЛДП и Китай связаны деловыми отношениями. И вне наносного политического противостояния между Японией и Китаем, они постараются сохранить отношения с Китаем в бизнесе", - добавил он. Не последует и противостояния правительству Кисиде в отношении китайского вопроса и со стороны оппозиции, считает эксперт, так как единственная оппозиционная партия, которая набирает влияние, – "Общество обновления Японии" (Ниппон иссин-но каи) – фактически поддерживает позицию японского премьера по Китаю. "И, хотя оппозиция и усилит критику Кисиды после саммита "большой семерки", вряд ли они получат общественную поддержку. Конституционно-демократическая партия и Коммунистическая партия потерпели поражение на местных выборах в апреле. Обе партии имеют споры и противостояния внутри партий и не обладают политической силой, чтобы реально противостоять правительству", - добавил Камикубо. Позже в четверг запланирована встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, который прибудет в японский город Хиросима для участия в открывающемся 19 мая саммите лидеров стран "большой семерки".
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япония, китай, фумио кисида, джо байден, токио, в мире
Япония, Китай, Фумио Кисида, Джо Байден, Токио, В мире
Эксперт объяснил, почему Токио занимает проамериканскую позицию по Тайваню

Эксперт Масато: Токио вынужден занимать проамериканскую позицию из-за ситуации по Тайваню

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Официальный Токио не имеет иного выбора, кроме как занимать проамериканскую позицию, хотя это неочевидно, насколько данная позиция выгодна самой Японии, заявил в беседе с РИА Новости видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
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"Неочевидно, насколько проамериканская позиция выгодна Японии, однако, я считаю, у Японии нет иного выбора, кроме как занимать проамериканскую позицию. Япония находится в том положении, когда она абсолютно не может допустить российские действия на Украине, так как это означало бы, что она допускает вторжение Китая на Тайвань", - подчеркнул специалист.
По мнению профессора, возможный "конфликт между Китаем и Тайванем не затронул бы напрямую западные страны и другие развивающиеся государства, поэтому они имеют возможность рассматривать прекращение огня на Украине, однако Япония, говоря о ее правительственной точке зрения, так поступить не в состоянии".
Говоря об отношении к самому материковому Китаю, Масато Камикубо отметил, что несмотря на то, что внутри правящей Либерально-демократической партии самая крупная фракция имеет прокитайскую позицию, "она не станет открыто противостоять" премьер-министру Фумио Кисиде.
"Прокитайская фракция ЛДП и Китай связаны деловыми отношениями. И вне наносного политического противостояния между Японией и Китаем, они постараются сохранить отношения с Китаем в бизнесе", - добавил он.
Не последует и противостояния правительству Кисиде в отношении китайского вопроса и со стороны оппозиции, считает эксперт, так как единственная оппозиционная партия, которая набирает влияние, – "Общество обновления Японии" (Ниппон иссин-но каи) – фактически поддерживает позицию японского премьера по Китаю.
"И, хотя оппозиция и усилит критику Кисиды после саммита "большой семерки", вряд ли они получат общественную поддержку. Конституционно-демократическая партия и Коммунистическая партия потерпели поражение на местных выборах в апреле. Обе партии имеют споры и противостояния внутри партий и не обладают политической силой, чтобы реально противостоять правительству", - добавил Камикубо.
Позже в четверг запланирована встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, который прибудет в японский город Хиросима для участия в открывающемся 19 мая саммите лидеров стран "большой семерки".
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