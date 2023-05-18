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Япония увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов - РИА Новости, 18.05.2023
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03:53 18.05.2023 (обновлено: 04:28 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/yaponiya-1872526168.html
Япония увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов
Япония увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов - РИА Новости, 18.05.2023
Япония увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов
Япония в апреле 2023 года нарастила импорт в Россию медицинских изделий на 300% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:53
2023-05-18T04:28
япония
россия
экономика
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Япония в апреле 2023 года нарастила импорт в Россию медицинских изделий на 300% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.В то же время сообщается, что общий вес изделий составил 20 килограммов.Импорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 35,8% в годовом значении, а изделий из цветных металлов – на 68,1%.В то же время за отчетный период экспорт в Россию медицинских изделий вырос на 23,8%.Экспорт пластика вырос на 47,9%, а экспорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 97,9% по сравнению с показателем 2022 года.
https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html
https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044906.html
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япония, россия, экономика
Япония, Россия, Экономика
Япония увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов

Минфин: Япония в апреле увеличила импорт медицинских товаров из России на 300 процентов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Япония в апреле 2023 года нарастила импорт в Россию медицинских изделий на 300% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
В то же время сообщается, что общий вес изделий составил 20 килограммов.
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Импорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 35,8% в годовом значении, а изделий из цветных металлов – на 68,1%.
В то же время за отчетный период экспорт в Россию медицинских изделий вырос на 23,8%.
Экспорт пластика вырос на 47,9%, а экспорт изделий из стали и железа в апреле текущего года упал на 97,9% по сравнению с показателем 2022 года.
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