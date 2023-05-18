https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872528839.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на всей территории Украины ранее объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T05:06

2023-05-18T05:06

2023-05-18T05:21

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на всей территории Украины ранее объявили воздушную тревогу."Слышны взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.Согласно изданию "Клименко тайм", также поступают сообщения о взрывах в Полтавской и Житомирской областях.

https://ria.ru/20230518/vzryv-1872527990.html

хмельницкая область

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хмельницкая область, украина, в мире