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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на всей территории Украины ранее объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:06
2023-05-18T05:06
2023-05-18T05:21
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на всей территории Украины ранее объявили воздушную тревогу."Слышны взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.Согласно изданию "Клименко тайм", также поступают сообщения о взрывах в Полтавской и Житомирской областях.
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хмельницкая область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Суспильне": в Хмельницкой области прогремели взрывы