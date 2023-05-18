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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vzryv-1872527990.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:43
2023-05-18T04:43
специальная военная операция на украине
винницкая область
украина
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. "В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.
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винницкая область
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винницкая область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области

"Суспильне": в Винницкой области прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
"В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьУкраинаВ мире
 
 
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