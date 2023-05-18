https://ria.ru/20230518/vzryv-1872527990.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:43

2023-05-18T04:43

2023-05-18T04:43

специальная военная операция на украине

винницкая область

украина

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. "В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230518/kharkov-1872513037.html

винницкая область

украина

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винницкая область, украина, в мире