Инновации для нефтегазовой отрасли покажут на выставке OGU в Узбекистане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 40 компаний из России покажут под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023", которая открылась 18 мая в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."44 российские компании представят под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023". Выставка открылась 18 мая в Ташкенте", - говорится в сообщении.На национальной экспозиции Made in Russia посетители смогут ознакомиться с современными технологиями и оборудованием для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, системами безопасности, устройствами для обнаружения утечек метана, а также микрофлюидной платформой для лабораторных испытаний, технологией нейросетевой оптимизации производственных процессов и многими другими востребованными решениями.В рамках трехдневной программы планируется провести более 200 b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами.

