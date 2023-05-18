https://ria.ru/20230518/vystavka-1872653691.html
Инновации для нефтегазовой отрасли покажут на выставке OGU в Узбекистане
Инновации для нефтегазовой отрасли покажут на выставке OGU в Узбекистане - РИА Новости, 18.05.2023
Инновации для нефтегазовой отрасли покажут на выставке OGU в Узбекистане
Более 40 компаний из России покажут под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:14
2023-05-18T15:14
2023-05-18T15:14
российский экспортный центр (рэц)
россия
узбекистан
ташкент
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 40 компаний из России покажут под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023", которая открылась 18 мая в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."44 российские компании представят под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023". Выставка открылась 18 мая в Ташкенте", - говорится в сообщении.На национальной экспозиции Made in Russia посетители смогут ознакомиться с современными технологиями и оборудованием для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, системами безопасности, устройствами для обнаружения утечек метана, а также микрофлюидной платформой для лабораторных испытаний, технологией нейросетевой оптимизации производственных процессов и многими другими востребованными решениями.В рамках трехдневной программы планируется провести более 200 b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами.
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, ташкент
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Узбекистан, Ташкент
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 40 компаний из России покажут под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023", которая открылась 18 мая в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"44 российские компании представят под брендом Made in Russia передовые разработки для нефтегазовой отрасли на выставке и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023". Выставка открылась 18 мая в Ташкенте
", - говорится в сообщении.
Более 60 компаний представят агропродукцию Made in Russia на Sial в Китае
На национальной экспозиции Made in Russia посетители смогут ознакомиться с современными технологиями и оборудованием для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, системами безопасности, устройствами для обнаружения утечек метана, а также микрофлюидной платформой для лабораторных испытаний, технологией нейросетевой оптимизации производственных процессов и многими другими востребованными решениями.
В рамках трехдневной программы планируется провести более 200 b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами.