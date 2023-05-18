В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса
В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса на 34 миллиона рублей
Заготовка леса. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
«
"Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев)…. Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с него в доход государства суммы причиненного ущерба", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что с ноября по декабрь 2021 года осужденный привлек работников, которые не знали о том, что эти действия незаконны, и вырубил более 250 деревьев. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 34 миллиона рублей.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что осужденный – гражданин КНР.