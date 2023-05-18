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В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса - РИА Новости, 18.05.2023
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03:10 18.05.2023 (обновлено: 03:11 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vyrubka-1872524106.html
В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса
В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса - РИА Новости, 18.05.2023
В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса
Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:10
2023-05-18T03:11
происшествия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура. В суде установлено, что с ноября по декабрь 2021 года осужденный привлек работников, которые не знали о том, что эти действия незаконны, и вырубил более 250 деревьев. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 34 миллиона рублей. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что осужденный – гражданин КНР.
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происшествия, китай
Происшествия, Китай
В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса

В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса на 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
«
"Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев)…. Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с него в доход государства суммы причиненного ущерба", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что с ноября по декабрь 2021 года осужденный привлек работников, которые не знали о том, что эти действия незаконны, и вырубил более 250 деревьев. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 34 миллиона рублей.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что осужденный – гражданин КНР.
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