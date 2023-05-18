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В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса

В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса - РИА Новости, 18.05.2023

В Приморье осудили китайца за незаконную вырубку леса

Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:10

2023-05-18T03:10

2023-05-18T03:11

происшествия

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Иностранец осужден на 5 лет колонии общего режима за незаконную вырубку свыше 250 деревьев в Приморье, ущерб от которой превысил 34 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура. В суде установлено, что с ноября по декабрь 2021 года осужденный привлек работников, которые не знали о том, что эти действия незаконны, и вырубил более 250 деревьев. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 34 миллиона рублей. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что осужденный – гражданин КНР.

https://ria.ru/20230512/opk-1871244597.html

китай

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происшествия, китай